Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont tous les trois réalisé le Grand Chelem en carrière. Comme, avant eux, Andre Agassi, Roy Emerson, Rod Laver, Donald Budge et Fred Perry. Mais seuls deux hommes ont remporté au moins deux fois chacun les quatre plus grands tournois : Emerson et Laver. Pour l'heure, Djokovic, Nadal et Federer ont tous un maillon faible ou, pour être plus juste, un maillon un peu moins fort.

Le Suisse et le Serbe ne comptent ainsi qu'un seul titre à Roland-Garros, alors que l'Espagnol ne s'est imposé qu'une seule fois à Melbourne. Depuis 2009 (l'année de l'unique victoire de Federer à Paris et de Nadal en Australie), "Rodgeur" et "Rafa" n'ont pas réussi à doubler la mise sur ces deux tournois. Djokovic, lui, a l'occasion dimanche de décrocher son 2e Roland-Garros, à côté de ses huit Open d'Australie, ses cinq Wimbledon et ses trois US Open.

Ils ont réussi le Grand Chelem en carrière

Australie Roland-Garros Wimbledon US Open Roger Federer 6 1 8 5 Rafael Nadal 1 12 2 4 Novak Djokovic 8 1 5 3 Andre Agassi 4 1 1 2 Roy Emerson 6 2 2 2 Rod Laver 3 2 3 2 Donald Budge 1 1 2 2 Fred Perry 1 1 3 3

Roland Garros 2016 : Novak Djokovic réussit enfin le Grand Chelem en carrière Crédit: Getty Images

Pas le plus probable, mais encore un record à portée de fusil pour Rafael Nadal. Sur ses 19 victoires en Grand Chelem, le joueur de Manacor a réussi à s'imposer à trois reprises sans concéder le moindre set. C'était, à chaque fois, à Roland-Garros, lors des éditions 2008, 2010 et 2017.

Björn Borg en a fait de même à Wimbledon en 1976, puis par deux fois à Paris, en 1978 et 1980. Nadal n'ayant toujours pas perdu un set cette année, il peut donc devenir le premier à compter quatre titres majeurs avec un parcours immaculé. Pour cela, il faudrait tout de même battre Novak Djokovic en trois sets, ce qu'il n'a plus accompli en Grand-Chelem depuis leur demi-finale à Roland-Garros en 2008.

Vainqueurs d'un Grand Chelem sans perdre un set (Ere Open)

Joueur Nombre Tournoi Rafael Nadal 3 Roland-Garros 2008, 2010, 2017 Björn Borg 3 Wimbledon 1976 / Roland-Garros 1978, 1980 Roger Federer 2 Australie 2007 / Wimbledon 2017 Ilie Nastase 1 Roland-Garros 1973 Ken Rosewall 1 Australie 1971

Ce sera le 56e affrontement entre Djokovic et Nadal, la rivalité la plus prolifique de l'histoire du tennis masculin. Ce sera aussi le 9e ayant pour cadre une finale de Grand Chelem. Un domaine dans lequel le Serbe et l'Espagnol vont égaler un record, celui co-détenu par Roger Federer et... Rafael Nadal.

Mais s'il n'y a jamais eu de "Fedal" à l'US Open, ni en finale ni avant, nous avons eu droit à au moins un "Djokodal" dans chacun des quatre tournois du Grand Chelem. Avant leurs retrouvailles dimanche, les deux hommes sont à égalité parfaite : quatre finales gagnées chacun. Djokovic a dominé Nadal à Wimbledon en 2011, à Melbourne en 2012 et 2019 et à New York en 2011. Nadal, lui, a pris la mesure de son rival serbe à Roland-Garros en 2012 et 2014, et à l'US Open en 2010 et 2013.

Rafel Nadal et Novak Djokovic Crédit: Eurosport

Rafael Nadal est d'ores et déjà le seul homme à avoir inscrit 12 fois son nom au palmarès d'un seul et même tournoi. Qui plus est dans un Grand Chelem, à Roland-Garros. Il est d'ailleurs son propre dauphin avec 11 victoires à Barcelone et Monte-Carlo. Viennent ensuite les 10 succès de Roger Federer à Bâle et Halle.

Mais Nadal peut aller plus loin encore en cas de victoire dimanche. Il deviendrait alors, sans distinction de sexe, le joueur le plus titré dans un tournoi, quel qu'il soit. Depuis son sacre à Paris en 2019 face à Dominic Thiem, il partage ce record avec Martina Navratilova, titrée à 12 reprises dans le tournoi de Chicago entre 1978 et 1992. Mais 13, ce serait inédit dans l'histoire du tennis.

Rafael Nadal, 12 et bientôt 13 titres à Roland-Garros ? Crédit: Getty Images

15 ans. Et 4 mois, pour être précis. Si Rafael Nadal l'emporte (encore) dimanche, 15 années et 4 mois sépareront sa première et sa plus récente victoire en Grand Chelem. En gagnant à 19 ans et quelques jours puis à 34 ans et quelques mois, l'Espagnol réussirait un grand écart inédit dans l'ère Open.

Roger Federer a décroché son premier Majeur en juillet 2003, puis son 20e et, à ce jour, dernier, en janvier 2018. 14 ans et 7 mois séparent donc ces deux victoires. Nadal peut donc aller plus loin encore. Mais nous parlons bien là de l'ère Open. Pour le reste, un homme demeure intouchable jusqu'ici en la matière. Il s'appelle Ken Rosewall. Vainqueur de son premier titre en Grand Chelem en janvier 1953, chez lui, en Australie, "Muscles" a clôturé son palmarès majuscule 19 ans plus tard, en janvier 1972.

20-20-17 ou 20-19-18 ? C'est évidemment l'enjeu le plus important de la finale de dimanche. Depuis le 5 juillet 2009, Roger Federer détient seul le record du nombre de titres en Grand Chelem. Ce jour-là, il dépassait Pete Sampras avec une 15e couronne. 11 ans, 3 mois et 6 jours plus tard, le règne historique et solitaire du Bâlois peut s'achever si Rafael Nadal s'impose en finale dimanche. L'Espagnol décrocherait alors lui aussi son 20e titre en Grand Chelem.

Ce serait, sinon la fin d'une époque, en tout cas un évènement significatif. Il fut un temps où Federer disposait pourtant d'une marge telle que personne n'imaginait qu'il puisse être rejoint un jour. Fin 2007, après son troisième Petit Chelem en quatre ans, le champion suisse affichait déjà 12 Majeurs au compteur. Nadal n'avait encore "que" ses trois premiers Roland-Garros à présenter en face. Le palmarès de Novak Djokovic, lui, était encore vierge. Mais à défaut de record, le Serbe peut se rapprocher dimanche à une unité de Nadal et seulement deux de Federer.

Federer, Nadal & Djokovic Crédit: Eurosport

Quoi qu'il arrive, un "vieux" triomphera dimanche. Et ce sera du jamais vu dans ces proportions à Roland-Garros depuis la première moitié des années 70. A 34 ans et 130 jours, Rafael Nadal serait le deuxième vainqueur le plus âgé à Paris dans l'ère Open, juste derrière son compatriote Andres Gimeno en 1972, alors âgé de 34 ans et 306 jours.

Novak Djokovic (33 ans et 142 jours), lui, deviendrait le troisième plus âgé, après Gimeno, donc, et Ken Rosewall, sacré à 33 ans et 220 jours en 1969. A noter que Djokovic et Nadal détiennent déjà le record de titres après 30 ans : cinq chacun. L'un d'eux passera la sixième dimanche.

Cela n'avait échappé à personne depuis l'an dernier. En battant Dominic Thiem en finale pour son 12e titre en juin 2019, Rafael Nadal avait signé son 93e succès à Roland-Garros. En cas de victoire en 2020, sous réserve de bénéficier d'un forfait, c'est donc un 100e match gagné à Paris qui attend le Majorquin le jour de la finale 2020 en cas de nouveau triomphe. Le voilà à 99 avant de retrouver Novak Djokovic.

Chez les hommes, seul Roger Federer a atteint la barre des 100 victoires dans un tournoi du Grand Chelem. Le Suisse a même réalisé cet exploit plutôt deux fois qu'une, à l'Open d'Australie et à Wimbledon. Trois championnes ont également accompli cette performance, les trois géantes américaines : Chris Evert, Martina Navratilova et Serena Williams. Navratilova détient le record absolu en la matière avec 120 victoires sur le gazon de Wimbledon.

Joueur/Joueuse Tournoi Matches gagnés Roger Federer Open d'Australie 102 Roger Federer Wimbledon 101 Chris Evert US Open 101 Serena Williams US Open 106 Martina Navratilova Wimbledon 120

