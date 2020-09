Tennis

4h54, 14-12 au 5e set : Londero a remporté un épique derby argentin contre Delbonis

ROLAND-GARROS - C'est assurément le match le plus dingue de cette journée inaugurale porte d'Auteuil. Juan Ignacio Londero, révélation de l'édition 2019, a survécu dimanche à un incroyable marathon face à son compatriote Federico Delbonis. Après une foule de rebondissements et un dénouement à 22 heures et sous la bruine, l'Argentin s'est imposé 6-4, 7-6 (7/1), 2-6, 1-6, 14-12 en 4h54 !

