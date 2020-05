Avec "You Say, We Play", votez et créez le Roland-Garros de vos rêves.

Si l'édition 2020 Roland-Garros a été repoussée, Eurosport a tout de même décidé de vous laisser les rênes pour choisir les plus grands matches de l'histoire du tournoi qui seront rediffusés sur nos antennes du 25 mai au 7 juin prochians. Avec l'initiative #YouSayWePlay, vous pourrez voter pour revivre vos plus grandes émotions dans le Majeur parisien.

Alors que l'édition 2020 du joyau de la terre battue parisienne a été reportée à l'automne - coronavirus oblige -, Eurosport se prépare tout de même à célébrer Roland-Garros pendant 15 jours. A défaut de l'événement en direct, nos antennes vous proposeront de participer à l'initiative "You Say, We Play" qui aura lieu du 25 mai au 7 juin prochains, soit durant les dates initialement prévues par le tournoi. Le principe est simple : les amoureux de tennis pourront voter pour revivre leurs moments préférés des trois dernières décennies du tournoi.

Profitez des grands classiques de Roland-Garros et bien plus encore

Roland-Garros Marathons, Nadal, surprises : Votez pour le Roland-Garros que vous rêvez de voir sur Eurosport ! IL Y A UNE HEURE

Chaque jour sera dédié à un thème spécial et, dans ce cadre, vous pourrez voter pour vos matches préférés mettant en scène les joueurs que vous souhaitez le plus revoir en action. Sur nos antennes et sur notre site, chaque jour à partir du lundi 25 mai, vous pourrez nous aider à construire notre programmation en votant pour le grand match que vous aimeriez nous voir rediffuser.

Durant la première semaine, du 25 au 31 mai, trois heures de programmation y seront consacrées chaque jour de 19 à 22h.

Pendant la deuxième semaine, du 1er au 7 juin, nos antennes étendront à cinq heures, de 14 à 19h chaque jour, l'opération.

Les grands thèmes quotidiens de la quinzaine

Le lundi 25 mai : Les grandes surprises

Le mardi 26 : Les matches marathon

Le mercredi 27 : Les Françaises et Français qui ont brillé

Le jeudi 28 : Le meilleur de Serena Williams

Le vendredi 29 : Les percées mythiques

Le samedi 30 : Les grandes finales messieurs

Le dimanche 31 : Ils ont gagné leur seul titre du Grand Chelem à Roland

Le lundi 1er juin : Les chocs les plus riches en émotions

Le mardi 2 : Les plus grands comebacks

Le mercredi 3 : Les meilleures demi-finales messieurs

Le jeudi 4 : Les grandes finales dames vintages

Le vendredi 5 : Les meilleures finales messieurs

Le samedi 6 : Les meilleures finales dames du XXIe siècle

Le dimanche 7 : Les plus grandes finales de Nadal

