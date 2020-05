Roland-Garros, reprogrammé en septembre pour cause de pandémie de coronavirus, est "vraiment l'objectif" de Caroline Garcia qui attend avec impatience la reprise des tournois, a reconnu mercredi la 2e joueuse française au micro de la chaîne BeIN Sports.

La saison de tennis toujours en suspens, Caroline Garcia tente tant bien que mal de se fixer des objectifs. "Peut-être que pour l'US Open (actuellement programmé du 31 août au 13 septembre) ce sera un peu compliqué (à cause de la pandémie, ndlr), mais Roland-Garros c'est vraiment l'objectif que j'essaye de me donner", a déclaré Garcia depuis son lieu de confinement à Manacor (Baléares).

La Lyonnaise, qui s'entraînait à l'académie de Rafael Nadal avant le confinement en Espagne, a souligné que le tournoi français, initialement prévu du 24 mai au 7 juin et reprogrammé du 20 septembre au 4 octobre, allait vraisemblablement être décalé d'une semaine supplémentaire pour débuter le 27 septembre. Cet enchaînement entre l'US Open et les Internationaux de France, "c'est compliqué, surtout pour les hommes qui jouent en 5 sets", a reconnu la joueuse de 26 ans, 46e mondiale.

Tennis "Cela a tout son sens" : le patron de la WTA soutient l'idée de Federer d'une fusion avec l'ATP HIER À 18:35

"Je suis prête à tout pour le premier jour"

"Mais il faut prendre en compte que cette année est très particulière et que si on a la chance de pouvoir jouer deux Grands Chelems en plus (de l'Open d'Australie qui s'est tenu en janvier, ndlr) et quelques tournois Premier Mandatory (le niveau juste en dessous des Grands Chelems sur le circuit féminin, ndlr), ce sera déjà un beau succès pour le circuit, pour le public et pour les joueurs", a-t-elle estimé. "Il va peut-être falloir faire quelques sacrifices et quelques compromis" selon les priorités, "mais si on peut jouer l'US Open et Roland-Garros, on pourra s'estimer heureux", a-t-elle insisté.

Play Icon WATCH Andreescu: "J'ai vite compris que casser des raquettes ne faisait pas gagner des matches" 00:04:38

Confinée à Manacor, Garcia attend la réouverture de la "Rafa Nadal Academy" pour retrouver les courts. "Je ne me suis jamais arrêtée aussi longtemps, a-t-elle souligné. Je suis prête à tout pour le premier jour : à faire des bois, à passer à côté de la balle... Mais je pense que ça devrait aller !", a-t-elle conclu.

Roland-Garros "Je voyais tout en noir" : Quand Djokovic a pensé arrêter le tennis en 2010 02/05/2020 À 07:13