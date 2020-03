La pilule s'annonce difficile à avaler. Alors que les organisateurs de Roland-Garros ont annoncé son report à l'automne (20 septembre au 4 octobre 2020) en raison de la pandémie de coronavirus, les acteurs du circuit masculin et féminin sont tous à l'unisson : ils n'ont pas été concertés en amont. Via les réseaux sociaux, plusieurs ont déjà exprimé leur mécontentement face à un calendrier qui a plus des allures d'un marathon.

En effet, si tout reste en l'état, Roland-Garros débuterait une semaine après la fin de l'US Open, qui se termine le 16 septembre. Et quid de la Laver Cup, prévue du 25 au 27 septembre ? Sans oublier les tournois de Metz, Saint-Pétersbourg ou encore Sofia pour l'ATP. Et ceux de Tokyo, Séoul, ou bien Guangzhou du côté de la WTA. Bonne chance pour caser tout ça.

" Trouvez-moi un joueur qui connaissait cette décision "

"Trouvez-moi un joueur qui connaissait cette décision", a notamment pesté Stanislas Wawrinka sur Twitter. Elina Svitolina, non sans ironie, semble quant à elle déjà perdue dans la refonte du calendrier tennistique. "C'est de la folie. Une annonce aussi importante que Roland-Garros qui modifie ses dates et se retrouve une semaine après l'US Open. Aucune communication avec les joueurs ou l'ATP... Nous avons ZERO mot à dire dans ce sport. C'est l'heure", écrit de son côté le Canadien Vasek Pospisil (93e mondial).

Naomi Osaka, elle, a opté pour un "Excusez moi ???" qui en dit long sur sa stupéfaction après cette annonce. "Pardon ??? Encore une fois, on apprend ça sur Twitter", s'insurge de son côté Sorana Cirstea. Même chose pour Diego Schwartzman, totalement pris de court par ce report de Roland-Garros. Vous avez dit incompréhension(s) ?