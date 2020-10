On s’est frotté les yeux pour vérifier. On a ressorti les calculettes. Mais les maths sont formelles : on n'avait jamais vu ça à Roland-Garros. A l'ouverture des quarts de finale de cette édition 2020, un chiffre a symbolisé ce tableau complètement inattendu : 58. Comme le classement moyen des huit dernières prétendantes au sacre final. Parmi celles-là, seules Elina Svitolina (3), Sofia Kenin (4) et Petra Kvitova (7) étaient têtes de série.

Le reste du contigent était franchement surprenant :

Iga Swiatek, 54e mondiale

Martina Trevisan, 159e mondiale

Nadia Podoroska, 131e mondiale

Danielle Collins, 57e mondiale

Laura Siegemund, 66e mondiale

De cette liste, il n’en reste que deux en course. Ça tombe bien, elles s’affrontent jeudi pour déjà entrer dans l’histoire. Car des joueuses classées aussi bas en finale de Majeur, on en voit pas si souvent. Sauf à Roland. L’année passée, Marketa Vondrousova (38e) avait atteint la finale d’une édition marquée par la révélation Amanda Anisimova, demi-finaliste alors qu’elle était 51e mondiale.

Symbole le plus ultime de ces surprises made in Roland, le sacre de Jelena Ostapenko, 47e mondiale en 2017, a marqué l’avènement d’une nouvelle ère. Et consacrer un peu plus Roland-Garros comme le Majeur le plus indécis sur le circuit féminin. "Oui, le constat est assez vrai, confirme Camille Pin, consultante Eurosport. Historiquement, y’a souvent eu des quarts de finaliste qui faisaient des quarts de finale, de grosses surprises. La tendance s’est accentuée ces dernières années avec un circuit WTA beaucoup plus ouvert, ce qui est encore plus le cas à Roland".

Une qualifiée dans le dernier carré : Nadia Podoroska, l'exploit historique

Un grain d’ocre et la machine est enrayée

Comment expliquer cette exception française ? Pour Camille Pin, l’explication vient d’abord de la surface : "Les trois autres tournois du Grand Chelem se font sur surface rapide et la plupart du circuit féminin est sur dur. La terre-battue change beaucoup les niveaux. Les repères sont légèrement différents et les joueuses qui sont largement au-dessus sur les autres surfaces, parce qu’elles ont leur rythme, leurs fondamentaux, là elles ont des petites choses à modifier". Et ça fait tout la différence.

"Comme le niveau est très homogène, il ne suffit de pas grand-chose, poursuit notre consultante. Les meilleurs doivent quelque peu modifier leur routine et ça les rend beaucoup plus prenables. Il y a très peu d’écart". Si le critère terre-battue joue son rôle à plein, l’évolution du niveau au sein du circuit est aussi à noter. Certes, aucune figure ne domine comme les Henin, Mauresmo ou Williams du temps de leur fastes. En revanche, derrière, c’est devenu bien plus serré.

"Des échos que j’ai du circuit, le niveau des 200 premières correspond au niveau du Top 100 de l’époque, explique Camille Pin. Il y a une grosse augmentation de niveau entre 100 et 200. Trevisan en est encore le meilleur exemple. Des copines m’avaient dit : ‘Dans les 200, c’est monstrueux le niveau’. En parallèle, il y a moins d’écart avec les toutes meilleures. Ce qui fait que dès qu’il y a un facteur qui affaiblit les meilleurs, comme la terre-battue, ça nivelle beaucoup plus".

La tornade Swiatek a fait une nouvelle victime : Trevisan n'a rien pu faire

Ferro ou Podoroska ont gagné et ça change tout

Alors, si ce n’est pas uniquement dans la raquette que ça se joue, il convient de se tourner vers les têtes. Podoroska a beau ne pas avoir de références XXL, elle est arrivée à Paris gonflée de confiance grâce à… son titre à l’ITF de Saint-Malo, sur terre-battue, en extérieur. Au sortir du confinement, Fiona Ferro avait enchaîné 18 victoires consécutives, dont beaucoup dans des tournois secondaires. La voir arriver en 8e de finale n’a finalement rien d'incongru pour Camille Pin : "

"Comme le niveau est très resserré, ce qui fait la différence ce sont les repères en place et la confiance, explique-t-elle. Les deux vont ensemble. Je suis persuadé, encore plus chez les filles où le facteur physique est moindre puisqu’il n’y a pas cinq sets à jouer, que la confiance est primordiale en Grand Chelem. C’est plus un énorme boost plutôt qu’un moins en termes de fatigue, comme ça peut être le cas chez les hommes parfois".

Alors Podoroska ou Swiatek risquent de rapidement se découvrir des héritières. Car, à Roland plus qu’ailleurs, l’anarchie règne. L’année passée, c’est Sloane Stephens qui avait parfaitement résumé ça : "C’est complètement absurde. Je ne comprends rien au fonctionnement des têtes de séries. De toute façon, les tableaux sont faits pour s’effondrer". Difficile de la contredire. Surtout ici.

