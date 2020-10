Tennis

DIP IMPACT - "13 Roland-Garros : l'un des plus grands exploits de tous les temps"

ROLAND-GARROS - Dans DiP Impact, Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau sont unanimes : gagner 13 titres à Roland-Garros n'a non seulement pas d'égal dans le tennis, mais Rafael Nadal a signé l'un des plus grands exploits de tous les temps, tous sports confondus... Et le pire, c'est que ce n'est pas fini. Cette émission est à écouter en intégralité en podcast. (Réalisation: Sébastien Petit)

