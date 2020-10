Tennis

DIP IMPACT - "Swiatek a encore prouvé que le jeu stéréotypé des filles, c'est bien fini !"

ROLAND-GARROS - Iga Swiatek a épaté son monde en remportant son premier titre majeur à 19 ans sans perdre le moindre set. Elle a surtout montré de nouveau que le jeu féminin était de plus en plus varié, comme l'ont souligné Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau dans DiP Impact, émission à écouter en intégralité en podcast. (Réalisation: Sébastien Petit)

