La pluie est venue interrompre les débats entre Stan Wawrinka et Hugo Gaston peu avant 15 heures sur le court Suzanne-Lenglen. C'est presque dommage pour le jeune Français, dernier représentant tricolore dans le tableau masculin, tant il semblait sur une bonne dynamique face au Suisse. Les deux joueurs étaient à égalité une manche partout (6-2 Wawrinka, 6-3 Gaston) et 2-2 dans le 3e acte lorsque la rencontre a été stoppée avant que le Lenglen ne soit noyé.

Stan Wawrinka avait pourtant dominé le début de match, en breakant deux fois son jeune adversaire. Le Vaudois semblait alors en route pour une victoire assez tranquille mais un break d'entrée de 2e manche a changé la donne et décomplexé Hugo Gaston. Ce dernier a commencé à manœuvrer habilement à l'échange, répondant à la fois aux duels en cadence et usant des variations qu'il aime tant, notamment ces amorties qu'il distille comme personne.

Non seulement Gaston a tenu son service jusqu'au bout de de 2e set, mais il l'a conclu sur un nouveau break. Gêné par le jeu du Français, et par un terrain parfois plus proche du bourbier que de l'aire de jeu classique. Wawrinka s'en était plaint auprès de l'arbitre en milieu de 2e manche. Lorsque la pluie a redoublé, le jeu a été stoppé de façon raisonnable alors que les deux joueurs avaient remporté leurs deux premiers jeux de service dans le 3e set.