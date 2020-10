Hugo Gaston n'est plus qu'à quatre petits matches de succéder à Yannick Noah pour mettre fin à 37 années de disette française en Grand Chelem chez les hommes. Si la logique est respectée, il devra pour cela battre Dominic Thiem, puis Diego Schwartzman et enchainer avec Rafael Nadal et Novak Djokovic. Après avoir battu Stan Wawrinka. Rien de bien méchant. C'est évidemment une boutade, cela va sans dire mais cela va toujours mieux en le disant. Mais c'est aussi factuel, et révélateur de l'univers impitoyable du Grand Chelem.

Vendredi soir, le jeune Français signait ce qui, à ce jour, constitue la performance d'une vie. Battre un triple vainqueur en Grand Chelem, un champion de la trempe de Wawrinka, devait lui sembler un sommet, sinon accessible, en tout cas difficile à escalader. C'était énorme, mais ce n'était rien à côté de ce qui l'attend dimanche et c'est bien le plus terrible. Si l'homme de Genève version 2020 avait tout d'une jolie cime alpine, Dominic Thiem, qui l'attend dimanche, s'apparente à un sommet himalayen.

Hugo Gaston va devoir gérer une quintuple problématique s'il veut nourrir ne serait-ce qu'une chance d'enchainer avec un exploit plus important encore.

. Digérer physiquement : Son match contre Stan Wawrinka n'a pas tourné au marathon : 3h10 pour cinq sets, c'est même une durée relativement modérée. Reste qu'il a dû s'employer et s'il n'a pas semblé touché physiquement, le Toulousain n'est pas encore rompu à l'enchaînement des rencontres de ce type. Douze sets dans les cannes, c'est inhabituel pour lui.

. Digérer émotionnellement : Plus complexe encore, peut-être. Le risque, après une telle victoire, génératrice d'émotions puissantes, c'est de les assimiler. Gaston a fini son 16e de finale les larmes aux yeux, et ce match peut le vider de ses forces par ce qu'il a engendré. "Forcément, avec l'adrénaline, je me sens fatigué, je ne vais pas vous mentir", a-t-il d'ailleurs admis vendredi soir.

. Gérer une forme d'attente : Pas grand-monde ne l'imaginait sortir vainqueur de son duel avec l'ancien numéro 3 mondial. Il a reçu une attention légitime et méritée pour son exploit, mais la difficulté pour lui et son entourage sera de s'en préserver. Ce n'est jamais simple. La une des journaux, des JT, les gros titres, tout a changé en l'espace de trois heures pour Hugo Gaston, devenu subitement quelqu'un. Le jeune homme a l'air plutôt détaché, dans le bon sens du terme, mais cette dimension-là aussi représente une forme d'inconnue, une de plus. "Je ne réalise pas encore pour l'instant" a-t-il dit. Le mieux, c'est de continuer à ne pas se rendre compte.

. Appréhender la première sur le Chatrier : Pour un joueur français, pour un jeune joueur français a fortiori, jouer sur le court central de Roland-Garros pour la première fois est toujours un moment particulier. Jusqu'ici, le protégé de Marc Barbier avait été épargné, les organisateurs l'ayant placé sur le Lenglen vendredi. Cette fois, il aura les honneurs du Chatrier. "Quand j'étais petit, raconte-t-il, je regardais tous les matches sur le Central. Pour moi, le Central, c'est important. Je n'ai pas essayé de me mettre plus de pression, mais quand on voit un tel stade, cela impressionne."

. Supporter la pression de Thiem : "Last but not least", Dominic Thiem. En admettant qu'il réponde favorablement aux quatre interrogations susnommés, Hugo Gaston aura mis toutes les chances de son côté pour produire son meilleur tennis face au récent vainqueur de l'US Open. Reste que même dans cette hypothèse optimiste, la montagne autrichienne a de quoi impressionner. Dégoulinant de confiance après son sacre new-yorkais, Thiem en impose. Dans ce tournoi, c'est Wawrinka, en version (très) améliorée.

Aussi marquante fut sa victoire de vendredi sur le Lenglen, le défi qui l'attend dimanche sur le Chatrier est donc d'une nature toute différente encore. Quoi qu'il arrive, Hugo Gaston aura de toute façon vécu à titre personnel une semaine aussi formidable que fondatrice. Son aventure a par ailleurs sauvé le bilan bleu chez les hommes d'une totale médiocrité.

Il faut donc à la fois le féliciter et le remercier. Mais après avoir signé ce qui est sans doute la plus grosse sensation française à Roland-Garros depuis le succès de Stéphane Huet sur Ivan Lendl voilà près de trente ans, il a maintenant besoin d'accomplir un des plus grands exploits de toute l'histoire du tennis tricolore. Rien que ça.

