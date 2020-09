Le tout nouveau papa Pierre-Hugues Herbert a joliment débuté son Roland-Garros. L'Alsacien a pris le dessus en trois manches sur Michael Mmoh (6-3, 6-2, 6-3) et à peine plus de deux heures de jeu sur le court 14. Il a semblé plutôt bien s'accommoder de cette terre battue lourde qui, sur le papier, ne sert pas ses intérêts offensifs. Mais P2H a bien mené sa barque.

Mmoh, issu des qualifications, a eu du mal à rentrer dans son match et ce n'est qu'au début du 3e set que l'Américain a commencé à vraiment gêner Herbert. Mais ce dernier, après avoir été dominateur, s'est montré opportuniste pour breaker dans le 7e jeu avant de s'envoler pour de bon. Prochain adversaire ? Un certain Alexander Zverev...

Il fallait un exploit. Mais les conditions n’étaient pas réunies. Entre une météo capricieuse et un Central quasi-vide, Océane Dodin n’a pas pu renverser la table face à Petra Kvitova. La tête de série numéro 7 a mieux commencé mais aussi mieux fini avec une fin de deuxième set bien mieux gérée, à l’expérience. Plus réaliste et plus offensive quand il le fallait, la Tchèque, demi-finaliste en 2012, continue sa route dans ces Internationaux de France. Au prochain tour, elle défiera Aliona Bolsova ou Jasmine Paolini.