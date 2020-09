Tennis

Le débat : Faut-il un tie-break au 5e set à Paris?

ROLAND-GARROS - Quatre tournois du Grand Chelem et quatre fins de 5e set différentes : faut-il harmoniser tout cela et notamment, faut-il instaurer un tie-break dans la manche décisive aux Internationaux de France, seul tournoi majeur qui n'en comporte pas ? La question est posée à Arnaud Di Pasquale et Camille Pin dans Eurosport Tennis Club.

00:06:08, 39 vues, il y a 25 minutes