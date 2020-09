Tennis

LES HITS DU JOUR - "La décision de l'arbitre est grotesque, mais Mladenovic devait gagner ce match"

ROLAND-GARROS - Kristina Mladenovic crie son désespoir, Fiona Ferro hurle sa joie et Mikael Ymer montre son joli coup de poignet : Arnaud Di Pasquale et Nicolas Escudé s'en émeuvent et le disent haut et fort. Voici les Hits du jour. (Réalisation: Sébastien Petit)

00:02:58, 35 vues, il y a 11 minutes