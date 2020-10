Tennis

LES HITS DU JOUR: "Quand Djoko n'est pas bien, blessure et kiné, ça marche à tous les coups"

ROLAND-GARROS - Novak Djokovic a mis du temps à entrer dans son quart de finale face à Pablo Carreno Busta. Malgré une sérieuse alerte en perdant le premier set de sa quinzaine, le Serbe n'a pas vraiment tremblé avant de rallier les demi-finales. Et Nicolas Escudé et Arnaud Clément non plus à vrai dire. Voici les Hits du jour.

00:03:10, 416 vues, il y a 27 minutes