Le match du jour : Thiem - Cilic

Drôle de récompense. Dominic Thiem vient d’intégrer la caste des vainqueurs en Grand Chelem et voilà qu’il en affronte un dès le premier tour de Roland-Garros ce lundi. Lauréat de l’US Open il y a deux semaines, l’Autrichien sera opposé à Marin Cilic, titré en 2014 à Flushing, en deuxième match du jour sur le central. L’affiche a de l’allure, mais il est cependant facile d’en dégager le favori.

Roland-Garros "Quitter le court comme une princesse, ça ne se fait pas !" IL Y A 39 MINUTES

Thiem, 3e mondial et finaliste des deux dernières éditions des Internationaux de France, semble (à peine) un cran en-dessous du duo Nadal-Djokovic au jeu des pronostics. Tandis que Cilic en est bien loin. Le Croate ne joue pas son meilleur tennis (39e du classement ATP) et n’a jamais fait mieux que quart de finaliste Porte d’Auteuil. A New York, il y a quelques semaines, le Croate avait réussi à prendre un set à l'Autrichien. Mais il n'y avait pas eu photo.

Di Pasquale: "Je ne vois pas Thiem battre Djokovic et Nadal à la suite à Paris"

On a aussi hâte de voir

L'ombre d'un doute. Jamais sans doute Rafael Nadal n'était arrivé avec aussi peu de repères à Roland-Garros. Coronavirus oblige, l'Espagnol n'a disputé qu'un seul tournoi de préparation sur terre, à Rome, où il s'est incliné dès les quarts de finale face à Diego Schwartzman. Les conditions de jeu très lourdes, les balles qui ne lui conviennent pas, Nadal a beaucoup de raisons de faire grise mine, mais il n'en demeure pas moins l'homme à battre à Paris. On scrutera donc son premier tour de près. Face à Egor Gerasimov, le roi de la terre devrait pouvoir rentrer tranquillement dans son tournoi.

L'ombre d'un doute, mais cette ombre-là est autrement plus imposante et inquiétante. Après un début d'année 2020 menée à pleine vitesse, la longue pause imposée par la Covid-19 n'a pas fait du bien à Gaël Monfils. Après avoir fait l'impasse sur la brève tournée américaine, dont l'US Open, le Français a perdu deux fois d'entrée à Rome puis Hambourg, sans remporter le moindre set. C'est peu dire que les voyants sont au rouge et Monfils n'aura pas le loisir de démarrer ce Roland-Garros en mode diesel : Alexander Bublik, souvent fantasque, parfois fantastique, n'est pas un cadeau pour un premier tour. Une chance : le Kazakhe déteste la terre battue.

C'est pour aujourd'hui ? Pour demain ? Ou jamais ? La quête de l'historique 24e titre en Grand Chelem s'avère bien complexe pour Serena Williams. Quelques jours après son 39e anniversaire, la légende vivante américaine (re)tente à nouveau sa chance à Roland-Garros. Mais sur terre, tout est plus compliqué pour elle. Serena n'a plus dépassé les huitièmes à Roland depuis sa finale en 2016. Pour ses débuts, elle affrontera sur le Chatrier sa compatriote Kristie Ahn, qu'elle a déjà dominée au premier tour lors du dernier US Open. Rien d'inabordable, mais les sensations de l'ex-numéro un mondiale seront à surveiller.

Rafael Nadal, à l'entraînement dans son jardin à Roland-Garros Crédit: Getty Images

On se demande…

Combien de services à la cuillère va tenter Alexander Bublik face à Gaël Monfils ?

Si la terre sera suffisamment lourde pour qu’il y ait des échanges entre Reilly Opelka et Jack Sock.

Si Rafael Nadal va lâcher un set dès le premier tour à Roland, pour la première fois depuis 2013 et son succès en quatre manches face à Daniel Brands. Ou si, au contraire, il va réaliser un récital en guise d'entrée en lice.

Trois stats à avoir en tête

15 victoires. Quel joueur aborde Roland-Garros avec le plus de matches gagnés sur terre battue cette saison ? Rafael Nadal ? Novak Djokovic ? Dominic Thiem ? Perdu. La pandémie de la Covid-19 a totalement perturbé cette saison et cela se ressent dans les statistiques. C'est Christian Ruud qui, avec 15 succès, affiche le CV le plus imposant quantitativement en 2020 sur terre. Le jeune Norvégien avait brillé sur ocre en Amérique du Sud dès février, mais aussi en ce mois de septembre, au cours duquel il a atteint les demi-finales à Rome et Hambourg.

21 ans. Il faut remonter à 1999 pour trouver trace d'un affrontement entre deux lauréats en Grand Chelem au premier tour de Roland-Garros. Ievgueni Kafelnikov avait alors battu Michael Chang. 21 ans plus tard, les Internationaux de France sont le théâtre de deux matches de cet acabit. Stan Wawrinka a nettement dominé Andy Murray dimanche, tandis que ce lundi Dominic Thiem et Marin Cilic ont rendez-vous.

1/75. Il n’y a qu’à Roland-Garros que Serena Williams a déjà échoué au premier tour d’un tournoi du Grand Chelem, en 75 participations. C’était en 2012, face à Virginie Razzano.

Le point météo

Du côté du ciel, ce lundi s’annonce comme une copie-conforme de la veille. Il va faire frais (de 11 à 16 degrés) et le ciel couvert pourrait accoucher d’un crachin susceptible de perturber le programme. Mauvaise nouvelle : cela risque d'être du même ton toute la semaine.

Laurent VERGNE et Simon FARVACQUE

Encore des nuages au menu, dans le ciel surplombant Roland Crédit: Eurosport

Roland-Garros Highlights | Nina Stojanovic - Barbora Krejcikova IL Y A UNE HEURE