Maxime Battistella : Djokovic en 5 sets

Si on suit la logique statistique à Roland-Garros, difficile de voir autre chose qu’une victoire de Rafael Nadal. Quand il est en finale, le Majorquin l’emporte toujours. Et comme Novak Djokovic, vainqueur d'un seul (le dernier) de leurs 7 duels précédents sur la terre parisienne, l’a dit lui-même : le court Philippe-Chatrier est la "maison de Rafa". Mais une fois n’est pas coutume, je pense le Serbe capable de déboulonner le "Taureau de Manacor" pour deux raisons principales.

La première tient aux conditions de jeu : la fraîcheur automnale et la lourdeur des balles ne permettent pas au lift de Nadal de donner sa pleine mesure. Le Djoker n’aura pas autant d’efforts à fournir qu’à l’accoutumée avec son formidable revers à deux mains pour contrer le coup droit adverse qui rebondit moins haut. La seconde tient à l’état de confiance du numéro 1 mondial : invincible à la régulière en 2020 (37 victoires et une disqualification), il est en mission pour chasser les records et sait qu’il a les clés tactiques pour battre Nadal.

Il me semble que le parcours immaculé de l’Espagnol est en trompe-l’œil. Jannik Sinner aurait franchement mérité de lui prendre un set, et Nadal a montré quelques signes de faiblesse contre Diego Schwartzman dans la 3e manche. C'est léger, j’en conviens, en comparaison des trois manches perdues par Djokovic, mais loin d’être insignifiant. Rafa est un tel phénomène sur ocre que je n'imagine toutefois pas autre chose qu’un combat féroce que Djokovic pourrait arracher au bout des 5 sets.

Novak Djokovic

Alexandre Coiquil : Nadal en 4 sets

Un blockbuster pour boucler le dernier Grand Chelem de cette drôle d'année 2020. Que pouvait-on rêver de mieux ? Retrouver Novak Djokovic et Rafael Nadal en finale d'un Majeur est la meilleure des nouvelles pour tout le monde. Déjà, il y a les chiffres, implacables : un Djokovic - Nadal en Grand Chelem c'est devenu une rareté absolue. Ce ne sera que la troisième fois depuis la victoire du Serbe en quarts de Roland 2015 que les deux hommes se jouent en Majeur. Il n'y a eu que deux finales parisiennes entre les deux hommes, en 2012 et 2014. Vu que le temps passe, et qu'ils ne sont pas éternels, on la prend, celle-là.



Difficile de mettre un grand favori : Djokovic a eu des soucis physiques avant son quart de finale, mais ces derniers n'ont eu aucun impact sur sa performance en demi-finale, où sa résilience et son physique justement ont fait merveille. Si le n°1 mondial va bien physiquement, il y aura une belle finale. Et pas un match écrit d'avance.

Rafael Nadal n'a pas les conditions pour lui, mais il a passé moins de temps sur les courts que son rival. Il est frais physiquement et son entraîneur Francisco Roig a appuyé là-dessus. Le choix de ne pas aller aux Etats-Unis a aussi été fait pour permettre au Majorquin d'être dans une forme optimale en fin de tournoi, dans son jardin. Sur Nadal est bien physiquement, il a les clés du camion. S'il hausse son niveau et garde sa longueur de balle, il gagnera cette finale. En quatre manches.

Rafael Nadal

Sébastien Petit : Djokovic en 5 sets

Y a-t-il défi plus ultime en tennis ? Novak Djokovic est face à cela : remporter un deuxième Roland-Garros en affrontant Rafael Nadal en finale, l’homme aux 99 victoires en 101 matches parisiens. Personne n’a réussi à accomplir ce qui s’apparente plus qu’à un exploit, une mission impossible.

Rien qu’en disant cela, le Serbe saute déjà dans le costume de Ethan Hunt. Lui qui cherche à marquer l’histoire autant que Federer et Nadal a un terrain de jeu et une occasion parfaite pour continuer de marquer les esprits. Il a déjà battu Roger Federer en finale de Wimbledon dans son jardin londonien. Il ne manque que la plus belle finale sur terre battue, face à Nadal, pour compléter le tableau.

De tous les prétendants à la victoire finale, Djokovic était déjà le seul à se détacher nettement de la concurrence. Et malgré le fait d’avoir le maître des lieux face à lui en finale, je considère que ce Nadal-là, avec bien moins de matches que Djokovic dans les jambes et de références dans la tête, ne pourra pas stopper la marche triomphale du Serbe sur Paris.

Alors pourquoi 5 sets ? Parce que Nadal vendra chèrement sa peau au meilleur des cinq manches et que Djokovic n’est jamais à l’abri d’un petit fléchissement… Mais cette fois-ci, pas de boulette comme à l’US Open, pas de défaite antérieure qui pourrait laisser une porte ouverte à l’adversaire… La leçon de cette saison jusqu’ici est qu’il n’y a que Djokovic pour battre Djokovic.

Novak Djokovic

Laurent Vergne : Nadal en 5 sets

C'est peut-être le pronostic le plus difficile que l'on puisse imaginer. D'un côté, Rafael Nadal, le plus joueur le plus dominant que ce sport ait connu sur une surface, quelle qu'elle soit. De l'autre, Novak Djokovic, que personne n'a pu battre à la régulière cette année. Le Serbe jouit d'une confiance quasiment inébranlable. On l'a encore vu vendredi contre Tsitsipas. Même bousculé, même contraint de disputer un 5e set après avoir eu une balle de match une heure auparavant, il est resté d'une maîtrise absolue.

Malgré tout, et même si cela s'appuie sur des considérations presque irrationnelles (le poids du lieu, de son passé, de leur passé), j'ai toujours autant de mal à miser contre Rafael Nadal. La tâche est immense pour le Majorquin. Cette finale, c'est un peu celle qu'il n'avait pas eue à disputer en 2011, quand Roger Federer s'était chargé de faire le travail en sortant Djokovic dans une demi-finale devenue légendaire. Comme à l'époque, le Serbe est sans doute au-dessus de l'Espagnol.

Les conditions de jeu, de nature à diminuer l'impact de son lift, ne servent pas non plus les desseins de Nadal. Pourtant, je trouve qu'on continue de le sous-estimer et, pour tout dire, de lui manquer de respect. Jusqu'à preuve du contraire, le patron, ici, c'est lui. Le contraire sera peut-être prouvé dimanche, je n'en serais pas plus surpris que cela, mais sa capacité à saisir la moindre occasion ou presque continue de m'impressionner chez lui. Cette finale se jouera à une poignée de points. Djokovic n'est pas loin d'être infaillible, mais Carreno et Tsitsipas ont prouvé qu'il pouvait être bousculé. Nadal peut s'en sortir. Même par un trou de souris.

Finale Djokovic - Nadal : le prono de Camille Pin et Nicolas Escudé

