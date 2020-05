ROLAND-GARROS – Rafael Nadal souhaite que les "précautions et les décisions adéquates" soient prises pour participer au Grand Chelem parisien, prévu fin septembre. Lors d'un entretien accordé à France Télévisions, l'Espagnol a rappelé que la santé de tous devait être la priorité.

C'est son jardin, son royaume, sa forteresse. Dans la théorie, Rafael Nadal pourra retrouver son lieu fétiche, Porte d'Auteuil, à partir du 20 septembre prochain. Dans les faits, celui qui s'est imposé douze fois à Roland-Garros souhaite tout de même que certaines conditions soient réunies avant de faire le voyage pour tenter d'y décrocher un nouveau titre.

"Ma réalité, c'est que je ne vois pas le futur d'un point de vue professionnel, mais plutôt d'une façon médicale, sanitaire, a-t-il confié lors d'un entretien accordé à France Télévisions. En ce qui concerne Roland-Garros en septembre, si on peut jouer dans des conditions optimales et en toute sécurité pour les joueurs qui viennent du monde entier, que tout le monde peut participer, si tout cela est réuni alors oui, je serai là. Mais aujourd'hui, il faut prendre des précautions et ses responsabilités dans des décisions adéquates pour garantir la sécurité et la santé de tous."

Le huis clos ? Ça ne plait pas à Nadal

Directeur du tournoi, Guy Forget nous a récemment confiés que toutes les options étaient encore à l'étude pour assurer le bon déroulement du tournoi. Notamment celle du huis clos. Une éventualité qui ne plaît pas vraiment au champion espagnol. "C'est possible puisque c'est ce que le football fait, a-t-il noté. Mais si vous me demandez si ça me plaît, je vous réponds que non. Il n'y a rien qui remplace la présence du public et l'énergie que cela génère."

Play Icon WATCH De Puerta à Thiem : Les 12 balles de match de Nadal à Paris 00:02:58

Peut-être moins sceptique qu'il ne l'était il y a encore quelques semaines concernant un retour du tennis cette année, le Taureau de Manacor a repris l'entraînement de manière "très progressive, avec beaucoup de précautions et de prudence". Pour un objectif simple : "être prêt pour le jour où l'on pourra rejouer au tennis." Dans tous les cas, ce ne sera pas avant le mois d'août.

Play Icon WATCH Moya, sur le feu que Nadal a en lui : "Il est né ainsi, cela ne s’apprend pas" 00:04:49

