Noah : "Monfils peut gagner Roland... si Nadal arrête"

Yannick Noah et Gaël Monfils

ROLAND-GARROS - Invité de l'émission "Tout le sport" sur France 3 lundi, Yannick Noah s'est exprimé sur l'actualité tennistique du moment et notamment la possibilité de jouer le Majeur parisien à huis clos à l'automne. Sceptique, le dernier vainqueur français du tournoi a aussi vu en Gaël Monfils un potentiel successeur mais avec un obstacle presque insurmontable : Rafael Nadal.

Depuis la fin de son mandat de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, il se fait plus rare. Mais Yannick Noah a fait une réapparition remarquée lundi dans l'émission "Tout le sport" sur France 3. Invité à s'exprimer sur l'actualité en suspens du tennis mondial à cause du coronavirus, le dernier vainqueur français de Roland-Garros en 1983 a de sérieux doutes quant à la tenue potentielle du tournoi, reporté à l'automne (20 septembre-4 octobre) par la Fédération française de tennis (FFT).

"Ça va être compliqué, je suis sceptique. J'espère que le tournoi aura lieu, parce que c'est tellement important pour le tennis français et la Fédé, mais ça va être dur", a d'abord considéré Noah. Avant de donner son avis sur un éventuel Roland-Garros à huis clos et de lancer une idée plutôt originale pour combler le manque d'ambiance.

Noah propose "un DJ pour chaque joueur" en cas de huis clos à Roland

"C'est le plan B, ce ne sera pas comme la VO (version originale, ndlr). J'avais une idée, ce serait que chaque joueur vienne avec son DJ au bord du court. Et dès que ton joueur fait un point, tu peux envoyer le bruit, que ce soit de la musique ou des applaudissements", a proposé l'ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, non sans humour.

Et si la compétition a finalement lieu cette année, Noah, dernier champion tricolore à Roland, n'a pas pu échapper à l'éternelle question : voit-il un Français lui succéder enfin au palmarès du simple messieurs ? "Deux ne sont pas passés loin, c'est Henri Leconte (finaliste en 1988) et Gaël Monfils (demi-finaliste en 2008). Je pense que Gaël pouvait le faire parce qu'il a un jeu de terre extraordinaire : il est capable de contrer, de glisser, physiquement, il peut être marathonien. Si Nadal arrête, je pense qu'il peut gagner. Parce que Nadal, c'est intouchable. Tu es obligé de battre le meilleur joueur de tous les temps sur terre. Plus jamais, il n'y aura un mec comme ça."

Actuellement 3e à la Race et 8e ex-aequo à l'ATP, alors que le classement est figé depuis l'arrêt des circuits en mars, Monfils avait bien lancé sa saison 2020. Dans le cas où elle reprendrait sur la terre battue parisienne, une belle opportunité se présenterait à lui avec l'incertitude générée par cette pause prolongée. Mais on l'aura compris, si Nadal est aussi de la partie, pour Noah, ce ne sera encore pas pour cette fois.

