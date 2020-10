Tennis

"On est déçu pour Gaston car il nous a fait croire que c'était possible"

ROLAND-GARROS - Après un parcours et un match pareil face à Dominic Thiem en huitième de finale, faut-il être content ou déçu pour Hugo Gaston ? Déçu, Arnaud Clément l'est, car le Français a montré que des exploits étaient toujours possibles. Et content, Arnaud Di Pasquale l'est quand même car de belles choses attendent maintenant le Toulousain, comme il l'explique dans Eurosport Tennis Club.

