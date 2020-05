Rafa le boucher : Le Top 10 des raclées infligées par Nadal à Roland

ROLAND-GARROS – Rafael Nadal a remporté 93 matches sur la terre battue parisienne. Parmi ces victoires, beaucoup ont été expéditives. Certaines ont même viré au jeu de massacre. Nous en avons retenu dix dans la guirlande de rencontres où le champion espagnol n'a pas laissé plus de six jeux à sa victime. Attention, ça pique.

10. Nadal - Ginepri (1er tour 2014)

Durée : 1h42

Jeux perdus : 3 (6-0, 6-3, 6-0)

Roland-Garros Une odyssée pas comme les autres IL Y A 10 HEURES

Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? A 31 ans, Robby Ginepri n'a pas gagné un seul match sur le circuit principal depuis le début de cette saison 2014. S'il est à Paris, c'est grâce à la wild-card dont dispose la fédération américaine via ses accords avec la FFT. Misère de malchance, c'est lui que le sort désigne en victime expiatoire de celui qui est alors quadruple tenant du titre et octuple vainqueur du tournoi.

Le 279e mondial ne pèse pas lourd. Amuse-gueule idéal, il est gobé en deux temps trois mouvements par Rafael Nadal. Etonnamment, le neveu de Tonton Toni n'avait encore jamais fait souffler de bulle au 1er tour à Roland-Garros. C'est même la seule fois, en douze participations, où Rafa inflige un 6-0 à son premier adversaire. Ginepri va payer deux fois la note, concédant deux "bagels" dans ce match déséquilibré comme rarement, tant l'Américain s'avère incapable de tenir l'échange.

La stat : 19. Le nombre de balles de break concédées par Ginepri. En 11 jeux de service...

La petite phrase : "Maintenant, je sais ce que ça fait d'affronter Nadal sur terre battue. Ça fait mal." (Robby Ginepri)

9. Nadal - Nishikori (Quart de finale 2019)

Durée : 1h51

Jeux perdus : 5 (6-1, 6-1, 6-3)

Disons-le tout de suite, Kei Nishikori a quelques circonstances atténuantes. Le Japonais sortait d'un huitième de finale éprouvant à tous points de vue face à Benoît Paire, disputé en cinq sets, quatre heures et deux jours. De quoi vous vider mentalement et physiquement. Il ne lui restait plus d'essence dans le moteur pour affronter Rafael Nadal. Lutter à armes égales contre le Majorquin à Paname s'avère déjà suffisamment complexe, alors en étant diminué. Dans le dernier set, on le vit même faire appel à l'assistance médicale.

Reste que voir un top 10 laminé de la sorte, c'est toujours impressionnant. Le grand moment du match pour Nishikori ? Ces cinq balles de break sauvées en début de 3e manche pour recoller à 1-1. Pour un peu, le Chatrier lui aurait réservé une standing ovation. La plus grosse péripétie de ce quart de finale restera l'orage qui s'est abattu sur Paris à 6-1, 6-1, 4-2. A la reprise, Nadal n'a eu besoin que de douze minutes pour terminer. Quand Rafa pressé, Rafa toujours faire ainsi...

La stat : 44. Le pourcentage de points gagnés par Kei Nishikori sur sa... première balle de service. Misérable.

La petite phrase : "Nadal met la pression sur chaque point et ce n'est pas facile de rester au contact quand on n'est pas à 100 %. Surtout sur terre battue. Remporter un jeu est tellement long face à lui..." (Kei Nishikori)

Play Icon WATCH Cinq petits jeux perdus et une grosse fessée : Nadal a éparpillé Nishikori sans pitié 00:03:01

8. Nadal - Murray (Demi-finale 2014)

Durée : 1h40

Jeux perdus : 6 (6-3, 6-2, 6-1)

Pour Andy Murray, ce n'était pas une première. L'Ecossais s'était déjà attaqué à la montagne Nadal à Roland-Garros. Une demi-finale, déjà. En 2011. Battu en trois sets, il avait tout de même offert une vraie résistance en obligeant le maître des lieux à batailler pendant trois heures (6-4,7-5, 6-4). Trois ans plus tard, rien de tel dans ce remake expédié façon fast-food par Rafa. C'est vrai, ce n'est pas le plus grand Murray, retombé à la 8e place mondiale et tracassé par son dos à cette époque. Mais enfin, il avait tout de même atteint le dernier carré.

Même le score, pourtant cinglant (3, 2, 1, terminé) ne dit pas tout de l'empreinte laissée par Nadal dans cette demi-finale. Repoussé un bon mètre cinquante derrière sa ligne de fond quasiment en permanence, le Britannique, mené 3-0 d'emblée, aura constamment subi. Du grand Nadal, distribuant comme de coutume en coup droit, mais aussi impérial au service et impeccable côté revers. Une implacable machine.

La stat : 91. Nadal a signé ce jour-là une performance d'exception au service, en remportant 91% de ses points sur sa première balle (41 sur 45).

La petite phrase : "A quel moment j'ai senti que le match m'échappait ? Pour être honnête, avant même d'être sur le court, je sentais que ça allait être une après-midi compliquée pour moi..." (Andy Murray)

7. Nadal - Wawrinka (Finale 2017)

Durée : 2h05

Jeux perdus : 6 (6-2, 6-3, 6-1)

Franchement, avant cette finale, il était légitime de penser que nous allions assister à un vrai duel. Parce que Stan Wawrinka, avec son revers surpuissant, avait la contre-arme fatale sous la main pour contrarier Nadal. Parce que le Suisse était toujours stratosphérique en finale de Grand Chelem : trois victoires en trois tentatives, une fois face à Rafa, deux autre contre Novak Djokovic. Nadal avait certes les faveurs des pronostics, mais oui, on y croyait, à ce vrai bon gros match qui nous attendait. Résultat, à peine deux heures et six jeux inscrits pour le "Stanimal", tigre redevenu chaton.

Le temps de cinq premiers jeux d'un niveau d'ailleurs assez décevant et émaillés de fautes directes (la chaleur ? la tension ?), Wawrinka a pourtant eu du répondant. Il a même obtenu la première balle de break de la rencontre, dans le troisième jeu. Ce fut aussi la seule pour lui dans ce match… Une fois le rouleau compresseur de Manacor en route, il a broyé son adversaire. Nadal a aligné sept jeux, pour faire passer le tableau d'affichage de 2-2 à 6-2, 3-0. Circulez, il n'y avait plus rien à voir. Rafa était vraiment pressé de conquérir sa decima...

La stat : 90. Le pourcentage de réussite de Nadal au filet dans cette finale. Un témoignage de la qualité de sa volée, mais aussi et surtout des conditions idéales dans lesquelles il a pu avancer dans le court...

La petite phrase : "Si, quand tu joues Rafa, tu n'es pas complètement au clair avec ce que tu dois faire, tu n'as aucune chance. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Contre Rafa, si on hésite une demi-seconde, c'est déjà trop tard." (Stan Wawrinka)

6. Nadal - Bautista Agut (Quart de finale 2017)

Durée : 1h51

Jeux perdus : 4 (6-1, 6-2, 6-2)

Un an plus tôt, Roberto Bautista Agut avait sérieusement enquiquiné Novak Djokovic sur la route du premier (et unique à ce jour) titre du Serbe à Roland-Garros. Alors, on se dit que, peut-être, ce quart de finale face à Rafael Nadal peut présenter un certain intérêt. C'est peu dire qu'on se trompe. Constamment en difficulté sur son service, Roberto Bautista Agut va concéder 18 balles de break en trois sets et perdre sa mise en jeu à sept reprises.

Le complexe espagnol contre Nadal fait le reste. S'il y a bien quelques jeux accrochés, le joueur des Baléares finit toujours par les remporter. Comme Moya, Verdasco, Ferrer, Almagro et tant d'autres de ses compatriotes avant lui, RBA ne peut que constater les dégâts. Après deux années sans titre à Paris, disette insupportable et historique à son échelle (élimination en quarts de finale en 2015 et forfait avant les 16es en 2016), Nadal est repassé en mode destruction massive.

La stat : 33% de points gagnés par le malheureux Bautista Agut sur son second service. Ça pardonne rarement...

La petite phrase : "Je pense que dans le 1er set, j'ai joué du bon tennis. Mais comme vous l'avez vu, j'ai pris 6-1." (Roberto Bautista Agut)

5. Nadal - Ferrer (Demi-finale 2012)

Durée : 1h46

Jeux perdus : 5 (6-2, 6-2, 6-1)

Parfois, la mansuétude terrienne de Rafael Nadal pousse le vice jusqu'à vous laisser envisager qu'il y a peut-être un coup à jouer. Peut-être. Prenez David Ferrer. Dans cette demi-finale 2012, sa toute première à Roland-Garros, le joueur de Valence a eu le temps d'y croire. Quatre jeux. De quoi mener 2-1 et de se procurer les deux premières balles de break de la rencontre dans le 4e jeu. Nadal les a sauvées. Il a égalisé à deux partout et le match s'est terminé là. Dans la foulée, Rafa a breaké, il s'est envolé et Ferrer n'a plus jamais existé. Après cette entame flatteuse, le Valencian n'a plus marqué quatre malheureux jeux.

Même la pluie, tombée brutalement et abondamment alors qu'il était mené 6-2, 4-1, n'a pas suffi à sauver Ferrer des eaux. Après une interruption de 50 minutes, Nadal a repris son inexorable marche en avant, piétinant son adversaire. Rafa s'était préparé à un gros combat, il l'attendait, nous aussi (un peu), mais en une heure trois-quarts, il a à peine eu le temps de suer et encore moins de trembler.

"David mérite mieux qu'une demi-finale", dira Nadal après le match. Un an plus tard, il sera exaucé : Ferrer sera en finale. Contre lui, évidemment. Et Rafa lui collera trois sets, bien entendu.

La stat : 0. Après ce "fameux" 4e jeu du 1er set, David Ferrer n'a plus obtenu la moindre balle de break jusqu'à la fin de la rencontre.

La petite phrase : "Le match a commencé normalement. Plutôt bien, même. Puis il a commencé à être plus agressif et je ne pouvais rien faire." (David Ferrer)

4. Nadal - Monaco (Huitième de finale 2012)

Durée : 1h46

Jeux perdus : 2 (6-2, 6-0, 6-0)

Franchement, on a presque eu de la peine pour Juan Monaco. Arrivé en Espagne à 14 ans, l'Argentin était un des amis les plus proches de Nadal sur le circuit. Rafa avait 12 ans quand il a tapé la balle pour la première fois avec Juan. Les petites bouffes, les parties interminables de Playstation, les discussions, les promenades, ces deux-là ont beaucoup partagé. Ils ont même remporté un titre en double ensemble. Alors, qui peut faire ça à un ami ? Mais Nadal, personnage affable s'il en est en dehors du court, n'a pas d'ami une fois sur le terrain.

Pourtant, tout avait bien démarré pour Monaco. 2-1 en sa faveur après un gros quart d'heure. Prometteur. Après quoi il n'a plus vu le jour ni la balle, permettant à Nadal d'établir son record personnel : 17 jeux consécutifs inscrits. Rappelons quand même qu'à l'époque, l'Argentin, excellent spécialiste de terre battue, occupe tout de même la 13e place au classement ATP. Mais Rafa l'a éparpillé comme un vulgaire 15-4.

La stat : 17, donc, comme le nombre de jeux d'affilée glanés par Nadal dans ce huitième de finale. Difficile de faire mieux...

La petite phrase : "Je suis désolé pour le score. En plus, c’est un très bon ami à moi. Il joue un tennis fantastique actuellement. Mais aujourd’hui, ce n’était pas un bon jour pour lui." (Rafael Nadal)

3. Nadal – Almagro (Quart de finale 2008)

Durée : 1h44

Jeux perdus : 3 (6-1, 6-1, 6-1)

His-to-ri-que ! Dans toute l'ère Open, voici le quart de finale au score le plus déséquilibré. Trois jeux perdus dans un quart à Paris, un fait unique depuis 1968. Il faut remonter à 1938 pour trouver trace d'une plus grosse raclée à ce stade de la compétition (Menzel – Mitic, 6-0, 6-0, 6-1). Malheureusement pour Nicolas Almagro, c'est tombé sur lui. A 22 ans, le Murcien n'avait encore jamais passé le 3e tour en Grand Chelem avant ce tournoi. Le Nadal version 2008, à Roland, pour une première, on a connu plus simple.

Malgré tout, Almagro vient d'entrer le Top 20 et, sur terre battue, n'est déjà pas loin de valoir Top 10. Mais comme tant d'autres, il va voler en éclats et se retrouver confronté à une totale impuissance. Il ne parvient à chaparder que trois petits jeux, et concède 13 balles de break sans en obtenir une seule. En prime, ce 3 juin, Nadal fête ses 22 ans. Pour son anniversaire, il n'était pas disposé à faire de cadeaux. A noter qu'au tour précédent, Fernando Verdasco avait été châtié tout aussi durement : 6-1, 6-0, 6-2. Nando était blessé à la cuisse gauche, certes, mais ce match-là fait partie de ceux qui auraient très bien pu trouver place ici...

La stat : 40. Le différentiel de points gagnés par les deux hommes (85-45). 40 points, soit l'équivalent de dix jeux. Ahurissant à ce niveau.

La petite phrase : "C’est vraiment très difficile. Tu luttes pour atteindre les quarts de finale, et là, tu rentres sur le court et il y a Rafa en face de toi qui te balance des balles à six mètres de haut et t'impose un rythme tellement élevé que ça devient impossible." (Nicolas Almagro)

2. Nadal – Basilashvili (3e tour 2017)

Durée : 1h30

Jeu perdu : 1 (6-0, 6-1, 6-0)

Le 100e match de la carrière de Rafael Nadal en trois sets gagnants sur terre battue aura aussi été le plus facile. Un jeu, un minuscule jeu perdu en trois sets, face à un membre du Top 30, le fait est rarissime. Sur le court Philippe-Chatrier, Nadal et Nikoloz Basilashvili ne donnaient pas toujours l'impression de pratiquer le même sport. Comme tout le monde, le Géorgien a subi le lift nadalien, mais jamais un joueur de ce niveau n'avait semblé à ce point incapable de s'en dépatouiller, ne serait-ce qu'un minimum.

Le plus effrayant ? Nadal a connu un peu de déchet ce jour-là sur le Central. Il aurait pu faire mieux ? Si, si... Heureusement pour Basilashvili, le Majorquin n'a pas été parfait. Mais toujours, chez lui, cette volonté de ne pas céder le moindre point. Comme quand il a fait face à ses uniques balles de break de l'après-midi, à... 6-0, 6-1, 3-0. Il a serré le jeu comme s'il y avait 8-8 au 5e set. Sa manière à lui de vous témoigner du respect. Le pire pour Basilashvili ? Deux ans plus tar,d à Rome, Nadal lui infligera le même genre de punition : 6-1, 6-0.

La stat : 41. Nadal a remporté plus de points sur ses jeux de retour (41) que Basilashvili sur l'ensemble du match (35).

La petite phrase : "Je m'attendais évidemment à un match très, très difficile, mais pas à quelque chose comme ça. Le score est assez embarrassant, mais il faut que je l'accepte." (Nikoloz Basilashvili)

1. Nadal – Federer (Finale 2008)

Durée : 1h48

Jeux perdus : 4 (6-1, 6-3, 6-0)

Pour tous les amoureux de Roger Federer, cette finale 2008 à Paris s'apparente à une forme de traumatisme. Non qu'ils nourrissaient de gigantesques espoirs avant ce quatrième duel en quatre ans sur la terre battue de la porte d'Auteuil, mais l'ampleur de la sauvagerie du scénario de ce match les a laissés interloqués. Le Suisse n'a jamais battu Rafael Nadal en trois sets gagnants sur terre battue. Mais jamais il n'avait été détruit de la sorte par son rival espagnol.

Pour vous donner une idée, lors de ses vingt-quatre défaites contre Nadal, il s'agit du plus petit total de jeux inscrit par Federer. Même dans des rencontres en deux sets gagnants sur terre battue, il n'a jamais fait pire. Seul équivalent, la finale de Rome en 2013, la pire année du Bâlois, où le Majorquin lui avait infligé un 6-3, 6-1. Quatre jeux, comme cinq ans plus tôt à Roland-Garros. Mais en deux manches, seulement...

Pire, ce naufrage portait déjà en lui les fruits d'une autre désillusion, quatre semaines plus tard, en finale de Wimbledon. Car si Roger Federer fera mine sur le coup d'être trop touché par cette déculottée, il avouera bien plus tard qu'elle avait laissé un impact significatif dans sa tête. Il lui faudra huit ans pour l'admettre, mais la finale de Roland-Garros est une des raisons pour lesquelles il a perdu dans la foulée celle de Wimbledon. On ne digère pas comme ça une telle boucherie. L'ultime boucherie. Car s'il a déjà concédé moins de jeux à Roland, une telle fessée dans une finale, face au plus grand rival qui soit, demeure un souvenir (ou une plaie) incomparable.

La stat : 7. Le nombre de fautes directes de Nadal dans cette finale. En 22 jeux. Federer en a commis 35. Cinq fois plus.

La petite phrase : "Je ne m'attendais pas à ça. Le score est dur, c'est sûr. C'est peut-être le Rafa le plus fort que j'ai jamais vu. Il a fait un tournoi énorme, il a dominé tout le monde." (Roger Federer)

Play Icon

Roland-Garros Pantacourt, débardeur, style flashy, bandeau : Nadal, c'est aussi l'homme de tous les looks IL Y A 19 HEURES