Il faudra vous habituer à son visage et à son nom. Clara Burel s'est brillamment qualifiée pour le 3e tour de Roland-Garros après une victoire en deux manches face à la Slovène Kaja Juvan, jeudi, à Paris. Vainqueur en deux manches (7-6, 6-2), Burel s'est qualifiée pour la première fois de sa carrière en 16e de finale d'un Grand Chelem, et de Roland-Garros. La Rennaise a réalisé cette performance à sa deuxième apparition dans un tournoi majeur (la première remontait à l'Open d'Australie 2019).

Dans un choc 100% nouvelle génération, les deux joueuses de 19 ans ont proposé une partie ouverte et plaisante au public du court n°14. Assez indécis malgré le score, le scénario du match n'a pas été facile à lire, ni à suivre. Face à une adversaire qu'elle connaît très bien, Burel a fait jouer sa capacité de contrer à merveille. Plus forte tactiquement, la Bretonne a fait une vainqueur logique.

Tout s'est passé dans le premier set. Indécis, il a proposé une belle opposition de styles. Juvan a fait étalage de sa puissance de quelques coups de pattes. Burel y a fait jouer sa palette technique beaucoup plus large, et un sens tactique plus fort. Auteure d'une premier break à 1-1, la Rennaise l'a perdu après un jeu raté à 4-3. Même scénario à 6-5 alors qu'elle servait pour le gain de la première : la Français est passée à côté.