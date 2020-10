Y a des jours comme ça. Des jours où ça ne veut pas. Pour Caroline Garcia, c'était dimanche. Et c'est évidemment bien dommage. La Française s'est inclinée en deux manches d'une sécheresse absolue face à Elina Svitolina. Le score parle de lui-même : 6-1, 6-3. L'Ukrainienne, tête de série numéro 3, s'est baladée sur le Chatrier. Parce que la Française n'a jamais trouvé le rythme et semblé de taille à combattre.

Le vent n'a pas aidé la Française, c'est certain. Mais il n'était pas plus un allié pour Svitolina. Et à l'heure de faire les comptes, il ne peut être à ranger dans la case excuses. Les deux joueuses ont été confrontées au même problème : Svitolina l'a surmonté, pas Garcia. Le deuxième quart à Roland, ce ne sera pas pour cette année. Et Caroline Garcia a assumé sa défaillance du jour, sans se cacher. "Je n'ai pas eu l'impression de jouer contre et avec ce vent de façon positive. J'aurais pu m'adapter plus. Elle a eu le même vent que moi et a réussi à s'adapter. Elle a un jeu un peu moins risqué et elle a réussi à mieux maîtriser son jeu. Moi j'ai eu beaucoup de mal à m'y adapter."

Garcia, il n'y même pas eu de combat

Jouer avec/contre le vent fut un combat de tous les instants pour Caroline Garcia. "J'essayais de ne pas tomber dans trop de frustration et j’ai continué d'essayer de bouger mes jambes. La balle bougeait beaucoup. Cela soufflait dans le même sens, parfois des rafales. Cela ne m'a pas permis de pouvoir m'exprimer, c'est frustrant", a-t-elle conclu.

Roland-Garros est un tournoi extérieur, c'est normal de jouer en outdoor

Sur sa mise en jeu, la Française s'est retrouvée trop souvent dos au mur pour espérer mieux. Sur sa seconde balle, elle a vécu un enfer et Svitolina en a profité dans les grandes largeurs (6 breaks). Garcia a remporté son service pour la première fois à 1-6, 2-4 dans la seconde manche. Ajoutez à ça un chapelet extensible de fautes directes (34 contre 14) et il était difficile d'espérer mieux.

Un petit regret tout de même : si la pluie avait pu se mêler au vent, l'affaire n'aurait peut-être pas été la même. Garcia - Svitolina en indoor, ce n'est la pas la même histoire. Parce que les victoires de la Française sur la 5e joueuse mondiale ont toujours été obtenues en intérieur. Mais, encore une fois, la Lyonnaise n'en a pas fait grand cas et ne se cherche aucune excuse. "Par rapport à mon profil et au sien, c'était un avantage pour moi de jouer en indoor. Après, c'est un tournoi qui est extérieur de base, a-t-elle rappelé en conférence de presse. Tant qu'il ne pleuvait pas, je savais que cela allait se jouer en extérieur. Avant d'aller sur le court, on a attendu cinq minutes et finalement on est parties comme ça. Je savais que cela se jouait en outdoor s'il ne pleuvait pas. Roland-Garros est un tournoi extérieur, c'est normal de jouer en outdoor s’il ne pleut pas."

A chaud, difficile de voir plus loin que les 63 minutes cauchemardesques passées sur le court. Mais, n'empêche, l'ancienne numéro 4 mondiale a gagné trois matches lors de ces Internationaux de France d’automne, ce qui ne lui était plus arrivé depuis belle lurette. Depuis juin 2019 exactement, quand elle avait décroché le titre sur le gazon de Nottingham. Alors, évidemment, c'est toujours ça de pris. "Juste à chaud après la défaite, c'est un peu dur d'être lucide et réaliste sur tout le tournoi. Donc je réfléchirai à tête reposée demain pour voir le positif et le négatif. J'ai gagné trois matches ; évidemment, c'est positif, mais il est compliqué d'aller plus loin dans la réflexion pour l'instant."

