Tennis

Roland-Garros 2020 - Enquête sur des soupçons de match truqué : le jeu qui sème le doute

Une enquête pour "escroquerie en bande organisée" et pour "corruption sportive active et passive" a été ouverte le 1er octobre en raison de soupçons de match truqué à Roland-Garros, a appris l'AFP mardi auprès du parquet de Paris. Cela concerne plus particulièrement le 5e jeu du deuxième set, un jeu blanc remporté par le duo roumain après deux doubles fautes de la Russe. Le voici.

00:02:22, 384 vues, il y a une heure