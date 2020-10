La guerre des clans est déclarée avant la grande finale de Roland-Garros. Interrogé sur les déclarations de Goran Ivanisevic, qui avait affirmé avant les quarts de finale que Rafael Nadal n'aurait aucune chance en cas de finale contre Novak Djokovic, Toni Nadal a répondu à sa manière, en remettant le co-entraîneur de Novak Djokovic à sa place, avec la force de conviction qui est la sienne.

"Oui j'ai lu ces déclarations et j'ai été surpris qu'il dise cela, à sa place je n'aurais pas dit ça", a déclaré l'ancien entraîneur du n°2 mondial lors d'un entretien donné à l'émission El Larguero diffusée samedi soir sur la Cadena SER. S'il a toujours reconnu que les conditions automnales favorisaient le jeu de Djokovic, et qu'il était plus que jamais dangereux, le Majorquin a estimé que la lecture de ce 56e rendez-vous "Djokodal" ne pouvait pas être aussi radicale.

La finale la plus difficile de Nadal à Roland-Garros selon son oncle

"Je ne vois pas la chose aussi déséquilibrée. Une chose est sûre, c'est un match qui va durer. C'est une finale qui va être compliquée car il y a beaucoup de facteurs en faveur de Novak. Est-ce que je suis nerveux ? Pour le moment, non. J'ai confiance en mon neveu.(...) Où est-ce que je regarderai le match ? Je le verrai tout seul. Je préfère être tranquille pour ce genre de rencontres."

Quelques heures avant cet entretien, Toni Nadal, qui ne sera pas présent à Paris pour la première fois depuis 2005 (il était venu en fin de tournoi en 2018 et 2019, bien qu'ayant laissé Rafa aux mains de Carlos Moya et Francisco Roig après la saison 2017, ndlr), évoquait même la finale "la plus difficile" de la carrière de son neveu à Roland-Garros où il vise un 13e titre dans un entretien donné à la chaîne publique IB3, qui émet aux Baléares. "Il sait qu'il doit hausser son niveau. Et quand il a dû le hausser, il est toujours parvenu à ses fins. Ce dimanche, il devra jouer son meilleur tennis."

Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intelligent, avec une telle mentalité

Les fameuses déclarations de Goran Ivanisevic ne sont pas toutes fraîches. Elles ont été publiées par le média croate HRT le mardi 6 octobre dernier. Ivanisevic y faisait alors une projection pour la finale en évoquant des possibles retrouvailles entre son joueur et le Majorquin. C'était d'ailleurs son pronostic. "Ce n'est pas pareil cette année. Ce sont des conditions parfaites pour Novak, mais pas pour Nadal. (...) Je vois une finale Novak-Nadal, dans laquelle Nadal n'a aucune gagner dans de telles conditions. Et avec Novak qui lui est entré dans la tête. Je me jette, mais je pense que Novak est le favori n°1 de Roland-Garros."

Également d'accord avec Djokovic concernant la disparition des juges de ligne et l'avènement de la technologie dans le tennis, Ivanisevic a aussi évoqué la force mentale du n°1 mondial dans cet entretien. "Sa méthode de préparation - pour son corps, sa tête - est proche de la perfection. Tactique, technique, nutrition : il ne laisse rien au hasard. Il veut faire des progrès chaque jour et c'est donc très intéressant de travailler avec lui car il veut être meilleur chaque jour, même si le pourcentage d'amélioration doit être infime, à 0,00001%. Mais il faut que les choses évoluent", a détaillé le vainqueur de Wimbledon 2001.

Fasciné par l'art du détail de Djokovic, Ivanisevic s'est dit fier de comment le Serbe avait rebondi après son été compliqué. "Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intelligent, avec une telle mentalité. Que ce soit dans le tennis, mais aussi dans le sport en général. Ca l'aide aussi de venir des Balkans. Quand les Balkans sont derrière lui, comme cela a été le cas après l'Adria Tour, qui était quelque chose de phénoménal (sur un plan caritatif, ndlr), mais aussi après New York, cela le rend encore meilleur. Il est allé à Rome et l'a gagné sans jouer son meilleur tennis. C'est un excellent exemple pour les jeunes car le tennis ne se résume pas au coup droit, au revers et au déplacement. Toute cette préparation, que vous voyez sur le terrain, c'est le fruit de décisions personnelles."

