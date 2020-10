Fiona Ferro, c’est du costaud et peut-être encore plus que ça. La Française de 23 ans est parvenue à résister à la coriace Patricia Maria Tig et valider son billet en 8es de finale de Roland-Garros après un match remporté au forceps, samedi, sur un court Philippe-Chatrier peu rempli mais derrière sa joueuse, véritable combattante. Vainqueur en trois manches après presque trois heures de jeu (7-6, 4-6, 6-0), la protégée d’Emmanuel Planque a encore montré ses qualités mentales, tennistiques et physiques.

Comme Hugo Gaston la veille face à Stan Wawrinka, Ferro a collé un 6-0 à son adversaire lors du set décisif. Cette bulle collée dans le dernier acte, c’est peut-être ce qu’on retiendra de ce match. La qualification de Ferro permet au tennis français d’envoyer trois représentants en deuxième semaine : deux chez les filles avec Caroline Garcia et Ferro, et un chez les messieurs avec Gaston. Ce n’est pas fou, mais c’est mieux que rien et puis ça déjà été pire. Trois pièces et trois pièces différentes.

Passage à vide puis attaque à la gorge

Accroché, serré, ce match n’a pas été une partie de plaisir pour Ferro, qui a eu un passage à vide physique dans la deuxième manche et dont le coup droit a un peu flanché dans l’ensemble. Breakée à 4-5, à 30/40, après un superbe rallye remporté avec une volée basse par Tig, la 49e mondiale n’a pas réussi à garder un fil conducteur dans cette partie. Très nerveuse, notamment à cause du public qui l’a un peu chahuté à partir du jeu décisif de la première manche, la Roumaine n’a pas profité de son meilleur passage pour enfoncer le clou. Mal lui en a pris.

Bien partie dans le dernier acte, Ferro a pris sa rivale à la gorge et ne l’a jamais lâchée. Son break à 1-0, en début de dernier set, l’a d’ailleurs envoyée sur orbite. Agressive des deux côtés, retrouvée au service, la droitière a fait la loi en jouant son tennis. Au moment de faire les comptes, sa copie a 37 coups gagnants a fait d’elle une juste vainqueur. Posée et confiante en elle, en son tennis, elle avait solution à tout, même quand c’était difficile. Vivement la suite, on redemande du Ferro !

