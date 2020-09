Les tops

Bouchard, (petite) renaissance parisienne

La carrière de la Canadienne est une belle énigme. En tous cas, ce passage à Roland-Garros lui sourit pour le moment puisqu'elle s'est qualifiée pour le 3e tour après un beau duel avec l'Australienne Daria Gavrilova (5-7, 6-4, 6-3). C'est le moment de sortir la DeLorean : Bouchard n'avait plus atteint le 3e tour d'un Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2017, soit plus de trois ans... A Roland, il faut plonger encore plus loin et remonter jusqu'à l'année 2014, celle de son année révélation sur le grand circuit. A l'époque, elle avait perdu en demie face à Maria Sharapova. Puis Roland est devenu un calvaire pour elle. Et si Paris lui redonnait le coup de boost dont elle a besoin ?

Schwartzman - Wawrinka, gare à ce duo

Si tout le monde est d'accord pour considérer Nadal, Djokovic et Thiem comme les grands favoris, dans l'ordre qui plaira à chacun, derrière, parmi les principaux outsiders, deux noms viennent à l'esprit : Stan Wawrinka et Diego Schwartzman. Ils le sont dans l'absolu et plus encore dans ces conditions si lourdes.

"J'adore les conditions de jeu ici cette année", a confirmé l'Argentin après avoir balayé un Lorenzo Giustino éreinté par son marathon contre Corentin Moutet. Schwartzman a devant lui un tableau plutôt ouvert pour atteindre les quarts. Quant à Wawrinka, s'il a cédé un set contre Koepfer, on le sent très sûr de lui. L'idée d'un explosif huitième face à Dominic Thiem a de quoi allécher…

Hugo Gaston, la belle surprise

Il n'en reste donc qu'un, et ce n'est pas celui que l'on attendait. Ce Roland-Garros 2020 a débuté au lendemain du 20e anniversaire de Hugo Gaston. Quatre jours plus tard, le Toulousain est le dernier rescapé tricolore du tableau masculin. Pour la première fois depuis 2004, il n'y avait ni Monfils, ni Gasquet, ni Tsonga, ni Simon au 2e tour. Gaston avait trois ans et demi...

Vainqueur de Maxime Janvier pour son entrée dans le tournoi, il a signé une très jolie performance mercredi en dominant en quatre sets le tombeur de Félix Auger-Aliassime, Yoshihito Nishioka. Stan Wawrinka sera peut-être un trop gros morceau pour lui au prochain tour, mais sa présence en 16es évite un zéro pointé historique pour les Bleus à ce stade de la compétition. Bravo, et merci, donc.

Korda, prénom Sebastian

Ce nom de famille n’est pas sans rappeler quelques souvenirs aux amateurs de tennis. En 1992, Petr Korda s’inclinait en finale de Roland-Garros face à Jim Courier. Vingt-huit ans plus tard, son fils Sebastian, 213e joueur mondial, s’est qualifié pour le 3e tour du Majeur parisien. Et il l’a fait avec la manière puisqu’il a dominé en 4 sets le géant John Isner (6-4, 6-4, 2-6, 6-4). Une sacrée performance quand on sait qu’avant ce tournoi, Sebastian Korda, 20 ans, n’avait pas gagné le moindre match sur le circuit. Son père et désormais entraîneur Petr doit être bien fier. Mais il reste du chemin avant de pouvoir dire : tel père, tel fils.

Les flops

Azarenka n'a pas existé

Elle avait déjà fait parler d'elle lors du "Sunday start" en quittant le court de sa propre initiative à cause de la pluie. Victoria Azarenka ne gardera pas un grand souvenir de cette édition 2020 de Roland-Garros. Pourtant arrivée dans la peau d'une favorite à Paris après sa finale à l'US Open et un tournoi de Rome prometteur, la Biélorusse est complètement passée à côté de son sujet face à la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, 161e à la WTA, qui l'a écrasée (6-2, 6-2). Ses 38 fautes directes ont notamment creusé sa tombe. Elle a ainsi suivi de près Serena Williams, contrainte au forfait, alors que le tirage leur promettait de se retrouver... en huitième de finale.

Le service à la cuillère raté de McDonald

Mackenzie McDonald en a vu de toutes les couleurs sur le court Philippe-Chatrier. Trimballé pendant un peu plus d’une heure et demie par un Rafael Nadal bien à son affaire, le 236e joueur mondial en a un peu perdu la tête. Privé de solutions, il a alors tenté un coup de filou pour surprendre le "Taureau de Manacor" avec un service à la cuillère bien mal touché. Et sa malice s’est retournée contre lui : sans cérémonie, Rafa lui a asséné une gifle en guise de retour gagnant. N’est pas Alexander Bublik qui veut !

Les occasions manquées de P2H

Pierre-Hugues Herbert est loin d'avoir fait un mauvais match contre Alexander Zverev. Ce fut même un des duels les plus excitants de ce début de tournoi. Cinq sets, quatre heures, et une défaite frustrante pour l'Alsacien. Car il aurait pu, et on a presque envie de dire, aurait dû sortir du Chatrier en vainqueur. P2H a d'abord mené 6-2, 4-1, balle de 5-1, avant de céder ce set 6-4. Dans le jeu décisif du 3e set, il a ensuite pris les devants, avant de coincer. Enfin, c'est lui qui a eu les premières opportunités de break dans la manche décisive. Zverev n'était pas forcément au-dessus de lui mercredi, mais il a su saisir davantage ses opportunités. Dommage pour Herbert, qui tenait là une victoire d'importance.

