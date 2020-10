Un rêve s'éteint. Un autre se poursuit. Jeudi sur le Chatrier et en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire (1h10), Iga Swiatek s'est qualifiée pour la finale des Internationaux de France. La Polonaise de 19 ans n'a pas eu plus de pitié pour Nadia Podoroska que pour ses précédentes adversaires. Elle est devenue la première joueuse polonaise à se hisser en finale de Roland-Garros dans l'Ere Open.

Le score est, une nouvelle fois, sans appel : 6-1, 6-2. Première femme à atteindre les demi-finales de Roland après avoir franchi l'obstacle des qualifications, Podoroska n'a pas existé mais elle termine la plus belle quinzaine de sa carrière. Swiatek, elle, tentera de pousser l’aventure jusqu’au bout et de rentrer dans la cour des grandes, samedi. Ce sera face à une vainqueur en Grand Chelem dans tous les cas. Elle attend la vainqueur de la seconde demie entre Sofia Kenin ou Petra Kvitova.

Ce fut finalement un long cavalier seul. Entre deux joueuses inexpérimentées à ce niveau en Grand Chelem, Iga Swiatek aura nettement dominé cette première demi-finale. Au vu de ce qu’elle produit depuis le début du tournoi, cela ressemble à une certaine logique. En six matches de simple, la Polonaise, également toujours en course en double dames (elle est en demi-finale), n’a jamais passé plus d’1h18 sur le court, ni même encaissé plus de cinq jeux dans un set. Face à une Nadia Podoroska, qui a semblé prise par l’enjeu tout au long du match, la Polonaise a pris l’ascendant d’entrée. Et elle n'a jamais relâché l’étreinte.