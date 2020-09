Place à Roland-Garros

Jusqu'ici, tout est normal, on est arrivé à l'aéroport, on a été pris en charge et emmené à l'hôtel, où l'on a passé un test COVID. On attend les résultats, cela doit prendre environ vingt-quatre heures. En attendant, je suis enfermé dans ma chambre.

C'est la loterie car le test n'est pas fiable à 100%, il peut être positif et me priver d’un tournoi aussi important que Roland-Garros.

Il y a eu plein de changements autour de l'événement. Modifier la date du tournoi a des conséquences sur le temps et les courts. Je pense que les balles seront plus lourdes, on attend de la pluie aussi et la lumière aura son importance : le crépuscule va tomber plus tôt. La pluie peut retarder les matches et vous priver de repos entre les rencontres, ce qui n'est pas négligeable quand on doit jouer cinq sets.

La transition sur terre

Jouer l'US Open était une bonne décision. Je ne dis pas ça parce que j'ai atteint les demi-finales mais je pense qu'il fallait le faire car l'organisation du tournoi a pris la "bulle" très au sérieux. Ils ont essayé de faciliter la tâche des joueurs au maximum et il me semble que les conditions de sécurité du tournoi, avec seulement deux cas positifs, étaient fantastiques.

Le changement de surface a été très rapide, et le résultat à Rome pas au niveau espéré mais c'est vrai que ce premier tour face à Rafa était très dur et on n'a quasiment pas eu de temps pour préparer le match.

Le match face à Djokovic

Pour moi, c'est une victoire… J'ai joué mon match, il y avait 6-5 et j'étais au service. C'était quand même un moment bizarre, un moment difficile qui n'arrive pas habituellement. Il n'a pas eu de chance, aussi.

Le Big Three vs la Next Gen

Quand Roger, Rafa et Novak vont commencer à décliner, il est sûr que de nouveaux joueurs vont apparaitre. Ces trois-là sont parmi les meilleurs de l'histoire de ce sport et tous se sont retrouvés dans une même période temporelle. Pour les autres joueurs, gagner des tournois est très difficile.

Je suis sûr que la Next Gen va devenir de plus en plus forte avec Medvedev, Zverev, Shapovalov… Des joueurs déjà sur les hauteurs du classement. Et si jamais l'un des trois du "Big Three" s'égare, ces jeunes vont commencer à gagner des Grands Chelems eux aussi.

Pendant ce temps à Paris…

J'espère que ma quarantaine ne va pas excéder 24 heures et ainsi je pourrai aller à la salle de gym, descendre pour aller diner et me rendre sur les courts pour m'entrainer. Être seul 24 heures dans ma chambre, c'est dur ! J'ai quelques livres, je regarde des séries, je parle à mes amis et à ma famille, à mon coach aussi, qui est dans une autre chambre. On a été en quarantaine à New York, à Rome et ici, on est donc habitués à rester dans nos chambres !

En ce moment, je regarde une série colombienne sur Pablo Escobar, "El Patron del Mal". Je l'ai déjà vue mais mon coach a commencé à la regarder aux Etats-Unis et ça m'a donné envie de m'y replonger. C'est très bien d'apprendre à propos de toutes ces choses qui sont arrivées et d'en connaitre un peu plus sur ces histoires.

