Daniil Medvedev ne se sent pas chez lui à Roland-Garros. Attendu au tournant cette année, après sa demi-finale à New York, le Russe s’est encore planté dès le premier tour du Grand Chelem parisien, lundi soir, face à un excellent Marton Fucsovics. Vainqueur en quatre manches (6-4, 7-6, 2-6, 6-1), le Hongrois a fait un vainqueur logique de ce duel qui s’est terminé un peu avant minuit, lumières sur le court oblige. Medvedev est le deuxième membre du top 10 à disparaître chez les messieurs après Gaël Monfils. Les deux hommes ont pour point commun d'avoir vécu cela sur le Lenglen, véritable tombeau.

Le match de Medvedev n’a pas été bon. Toujours derrière dans cette rencontre, le Russe a montré son plus mauvais visage du début à la fin, et seule son abnégation lui a permis de retarder l'échéance. Privé d’une première balle efficace, et en mode arrosage automatique, le finaliste de l’US Open 2019 n’a jamais réussi à gagner la bataille tactique face à Fucsovics, véritable "stakhanoviste" du jeu en fond de court. Très fort en défense, et capable d'accélérer le jeu, le 63e mondial s’est transformé en mur, ce qui a fait exploser Medvedev dans le quatrième set (17 fautes, pour 51 au total). Ses deux autres armes de la soirée ont été sa capacité à énormément slicer pour gêner le Russe, et une excellente partition en retour. Battu dès son entrée en lice à Hambourg, battu dès le 1er tour à Roland-Garros : Medevdev va vite oublier la petite saison de terre battue 2020.