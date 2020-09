Roland-Garros

"Je ne pense pas à cela en ce moment. J'ai été testé négatif de nombreuses fois depuis celle où j'ai été positif", a déclaré le Serbe alors que le tournoi parisien, qui débute dimanche, se jouera sans Fernando Verdasco, disqualifié pour un contrôle positif au Covid-19 à son arrivée à Paris et qui dit avoir procédé personnellement à trois tests depuis, tous négatifs. Or l'Espagnol explique avoir été testé positif le 1er août et contrôlé plusieurs fois négatif ensuite.