Quel Novak Djokovic entrera sur le court Philippe-Chatrier vendredi ? Celui qui a fait (très) forte impression lors des quatre premiers tours de cette édition 2020 de Roland-Garros, ou celui plus emprunté, apparemment gêné par son cou et son bras gauche, qui a dû sortir le bleu de chauffe pour disposer de Pablo Carreño Busta ? Peut-être le numéro un mondial se pose-t-il lui-même cette question ? Et il ne serait pas non plus surprenant que l’interrogation occupe l’esprit de son futur adversaire, Stéfanos Tsitsipas.

Il ne s’agit pas ici de mettre en doute les douleurs du numéro 1 mondial lors de l’entame de son quart de finale. Voir dans le strap à la nuque du Serbe, visible dès l’échauffement, un calcul pour déstabiliser son adversaire avant même le début de la partie relèverait d’une certaine paranoïa. D’autant que l’alerte physique a été déclenchée dès l’entraînement matinal et que les conditions climatiques - humidité et températures fraîches - favorisent l'émergence de douleurs aux cervicales ou des douleurs musculaires, comme l’avait d’ailleurs fait remarquer Rafael Nadal après son quart de finale nocturne contre Jannik Sinner.

Roland-Garros Djokovic sur sa blessure : "Je suis encore dans le tournoi, je ne veux pas trop en dire" IL Y A UN JOUR

Toujours est-il qu’après une entame difficile, Djokovic a retrouvé mercredi une quasi-totale liberté de mouvement et s’est senti "de mieux en mieux" de son propre aveu. Le temps de chauffer la machine, peut-on supposer. C’est ce décalage qui a mis hors de lui Pablo Carreno Busta. L'Espagnol a assimilé les temps morts médicaux pris par le Serbe à une tactique de secours quand tout ne se passe pas exactement comme il l’avait prévu sur le court. "Je ne sais pas s’il a une douleur chronique à l’épaule ou si c’est mental, mais à chaque fois qu’il est dans le dur, ça revient. Je savais que ça arriverait à l’US Open, ici, et que ça continuera", a-t-il lâché, dépité.

Novak Djokovic manipulé par le kiné lors de son quart de finale face à Pablo Carreño Busta, à Roland-Garros Crédit: Getty Images

Djokovic et les MTO, une longue histoire

La déclaration peut être imputée à la frustration d’un joueur qui a mené un set à zéro contre le numéro 1 mondial et qui n’était pas loin de le breaker en début de deuxième manche. Mais elle s’appuie aussi sur un historique assez chargé dans le domaine chez Djokovic. Très tôt dans sa carrière, ses appels fréquents au kiné ont agacé ses rivaux. C'était déjà le cas lors du 1er tour de l’US Open 2005 par exemple. Le Serbe, alors âgé de 18 ans, était sorti vainqueur d’un combat acharné de plus de 4 heures contre Gaël Monfils 7-5 au 5e set. Apparemment perclus de crampes au 4e (d’ailleurs perdu 6-0), il avait pris un temps mort médical, prétextant une douleur à l’épaule. Coupé dans son élan, le Français, défait, avait dénoncé le "petit coup de bâtard" de son adversaire.

D'autres joutes verbales ont émaillé la carrière du "Djoker" sur ce sujet, notamment avec Andy Roddick, ou même Roger Federer à la fin des années 2000. Depuis qu’il est devenu numéro 1 mondial et qu’il s’est construit un physique à toute épreuve, Djokovic a eu moins recours à ces fameux temps morts médicaux (MTO). Mais par intermittences, les vieux réflexes reviennent. Comme lors de la finale du dernier Open d’Australie où, mené deux sets à un par Dominic Thiem, il a semblé un temps K.O. debout, totalement désarticulé, presque vidé, puis a trouvé son second souffle après être sorti du court.

"Je pense que ce n’est un secret pour personne. Tout le monde l’a vu jouer depuis le début de sa carrière. Ce n’est pas la première fois. Mais ce n’est pas à nous de juger, même en tant que joueurs, de la manière dont il se comporte. Chacun a un comportement différent sur le court, a sa personnalité propre", fait remarquer l’ex-joueur Paul-Henri Mathieu. "Est-ce qu’il le fait parce qu’il veut casser le rythme de son adversaire ? Je ne sais pas, ça porte à débat. Quand je vois le match, mon premier réflexe, c’est de me dire : ‘Il recommence.’ Mais en même temps, mon voisin, qui connaît aussi très bien le tennis, me répond : ‘Il fait toujours la même chose.’ Donc ce n’est une surprise pour personne. Ce qui a un peu surpris, c’est que Carreño le dise publiquement, mais ce n’est pas un secret de polichinelle", ajoute notre consultant. D’ailleurs, comme l’Espagnol l'admet lui-même, il était prévenu. Et il n’a pas su le gérer.

Roland-Garros - Carreño Busta critique l'attitude de Djokovic

Montrer ses faiblesses n'est pas forcément contre-productif

Car consciemment ou inconsciemment, Djokovic a joué avec les nerfs de son adversaire qui n’a pas réussi à faire abstraction du comportement du Serbe. "Si on se focalise sur ce qui est en train de se passer, forcément ça nous sort notre zone de confort. On se dit : ‘Est-ce que c’est pour gagner du temps ? Est-ce qu’il a vraiment mal ? S’il a vraiment mal, est-ce que je joue de la même façon ou je le fais courir un peu plus ?’ Djokovic était gêné au bras gauche, on peut se demander s’il faut jouer un peu plus haut sur le revers. Il y a plein de questions qui peuvent se mélanger dans la tête", détaille encore Paul-Henri Mathieu qui connaît bien le sujet pour l’avoir vécu plusieurs fois au cours de sa carrière.

Difficile pour autant de parler de stratégie, car comme le Djoker l’a aussi montré récemment à Flushing Meadows contre le même Carreño Busta, parfois il ne contrôle pas ses émotions. D’ailleurs, l’un des grands préceptes prônés dans le sport de haut niveau est de ne pas montrer à l’adversaire ses faiblesses. Parlez-en à Roger Federer qui, durant sa jeunesse, ne parvenait pas à exprimer totalement ses qualités sur un court à cause de ses accès de colère et de frustration. Il aura fallu au Suisse de nombreuses séances avec des psychologues du sport pour réussir à canaliser cette énergie négative et arborer une sorte de masque, un visage impassible en match.

"Effectivement, quand je jouais quelqu’un qui avait une ‘poker face’, ça me déstabilisait plus. Jannik Sinner, le jeune Italien, je pense, par exemple, qu’il va être monstrueux parce qu’il ne montre aucune émotion. Forcément, ça bout dans sa tête, comme pour un Rafa ou un Roger, mais ils arrivent à le cacher. C’est une force supplémentaire", acquiesce dans un premier temps Paul-Henri Mathieu. Avant de relativiser cette vérité générale qui cache de nombreuses nuances. "Je suis un peu partagé là-dessus. Je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Prenons Andy Murray. Est-ce qu’il se sentirait aussi concerné s’il avait cette ‘poker face’ ? Je pense que chacun réagit différemment. C’est un juste équilibre à trouver mais qui est hyper personnel.

"Quand Djoko n'est pas bien, blessure et kiné, ça marche à tous les coups"

Entre lâcher prise et contrôle, un délicat équilibre

Djokovic, lui, aime bien ouvrir les vannes. Parfois tellement qu’on a l’impression qu’il surjoue ou qu’il fait la comédie. Mais n’est-ce pas aussi chez lui un besoin assumé de se mettre en danger pour réagir et donner le meilleur de lui-même ? "Il faut avoir suffisamment de recul pour savoir ce qui nous fait du bien. Si quand on est nerveux tout le temps, on est emporté dans une spirale négative, on se doute qu’il faut trouver un moyen de contrôler ses émotions le plus possible. Mais si ce n’est pas trop perturbateur, pourquoi s’en cacher ? Certains ont besoin de s’énerver, d’être sanguins, pour pouvoir se relancer", observe notre consultant.

Car malgré son regard hagard, perdu dans le vide, capté par les caméras de télévision dans l’entame de match, le numéro 1 mondial a fait l’effort mental qu’il fallait pour renverser la dynamique d’un match mal engagé. Si tennistiquement, Djokovic était incontestablement supérieur à Carreño Busta, encore fallait-il parvenir à se mettre dans les conditions propices pour le montrer. "Honnêtement, il gagne parce qu’il est calme : ça semble fou vu derrière son écran, mais j’étais au bord du court et combien de fois je l’ai vu prendre sur lui… Une ou deux fois, ça a explosé. J’avais l’impression que dès qu’il perdait un point, il fermait les yeux et il soufflait un bon coup pour prendre sur lui. Je pense qu’il est naturellement plus nerveux que d’autres joueurs. Il n’aura jamais le même comportement qu’un Rafa ou qu’un Roger, parce qu’il est différent tout simplement. C’était un chaudron dans sa tête. S’il n’avait pas été ultra-positif et bon mentalement, il se prenait trois sets", considère Paul-Henri Mathieu.

Djokovic a grimacé et a dû s'employer : les temps forts de sa qualification

Funambule, Djokovic impose sa gestion émotionnelle du match

Pour l’adversaire, c’est justement cette faculté à gérer ces montagnes russes émotionnelles, e dans le niveau de jeu, qui peut être difficile à gérer. Même un des nouveaux cadors du circuits, Dominic Thiem, n’y était pas parvenu à Melbourne alors qu’il semblait en position idéale alors pour aller chercher son premier titre en Grand Chelem, finalement glané à New York. L’enjeu et l’état de faiblesse apparent de Djokovic l’avaient empêché de poursuivre son travail de sape avec la même efficacité, de continuer à appuyer sur l’accélérateur sans se préoccuper de ce qui se passait de l’autre côté du filet.

Au bord du gouffre mais paradoxalement ragaillardi par la tournure défavorable des événements, le Serbe avait alors retrouvé de sa superbe, lui qui aime se nourrir de l’adversité pour donner le meilleur de lui-même pour des raisons aussi intimement liées à son enfance sous les bombes à Belgrade. Et il a semblé s’appuyer sur des ressorts similaires mercredi pour surmonter sa gêne physique et des sensations moyennes. "Mais pourquoi arrive-t-il à le faire ? C’est parce qu’il a une telle marge par rapport à la plupart de ses adversaires que, petit à petit, il les mange. Un joueur moins fort qui a son comportement lors de ce quart de finale, il prend 6-4, 6-1, 6-0. Si Djokovic joue comme lors des 3e et 4e sets en contrôlant sa frustration, il lui met 6-2, 6-2, 6-2", note encore notre consultant.

Face à Stéfanos Tsitsipas, le "Djoker", aussi fort soit-il mentalement, ne pourra toutefois se permettre un démarrage aussi laborieux. Il y a fort à parier que le Grec, qui monte en puissance, aura les armes pour en profiter plus largement que Carreno Busta. A moins que lui aussi ne laisse son esprit vagabonder quant aux éventuels problèmes adverses et à la perspective d’une première finale en Grand Chelem. Car face à Djokovic, quand la porte s’ouvre, mieux vaut vite s’y engouffrer, sous peine de le voir vous la claquer au nez.

Roland-Garros De la tension et un set perdu mais une dixième demie à Roland pour Djokovic HIER À 19:50