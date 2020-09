Le coup de gueule de Fernando Verdasco. Testé positif au Covid-19 et évincé du tableau principal de Roland-Garros, l'Espagnol a publié un long message sur les réseaux sociaux ce vendredi soir. " Je veux faire savoir à quel point je suis totalement frustré et révolté à l'encontre de l'organisation de Roland-Garros qui me prive de mon droit de participer à cet événement important sans même m'offrir la possibilité de passer un autre test avec un nouvel échantillon qui pourrait confirmer que le résultat du premier test était une erreur ", s'épanche le vétéran espagnol de 36 ans dans un communiqué diffusé sur Twitter.

"L'organisation de Roland-Garros a refusé que je me soumette à un autre test, malgré toutes ces circonstances et le fait qu'il restait assez de jours pour de nouveaux tests avant le début de la compétition et le tirage au sort, s'insurge l'ex-N.7 mondial. Malgré tout, j'ai été disqualifié". Il assure avoir depuis procédé à trois tests, de sa propre initiative - deux PCR et l'un sérologique - tous revenus négatifs. "Nous devrions au moins avoir le droit de mener de nouveaux tests pour éviter des disqualifications injustes", clame Verdasco.