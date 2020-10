Le match du jour : Ferro – Tig

C’est le match de la confirmation pour Fiona Ferro. Et peut-être le plus délicat à gérer. En dominant brillamment Elena Rybakina, tête de série numéro 14, au 2e tour, la Française s’est ouvert son tableau. Il s’agit d’en profiter, car elle se retrouve dans la position de favorite face à Patricia Maria Tig, 59e joueuse mondiale, qui découvre le 3e tour d’un tournoi du Grand Chelem à 26 ans. La Roumaine n’est toutefois pas à prendre à la légère : avant Roland, elle a décroché le premier titre de sa carrière à Istanbul.

Comme Ferro, Tig reste donc sur 7 victoires d’affilée. Mais en Turquie, elle a aussi profité d’un tableau très abordable. La Française, elle, peut se targuer de victoires marquantes contre Anett Kontaveit, Camila Giorgi et Sera Errani sur la terre battue de Palerme, avant son succès contre Rybakina donc. Sa puissance, son agressivité et ses changements de rythme (avec son slice de revers notamment) devraient lui permettre de faire la différence. Mais c’est avant tout mentalement qu’elle devra rester solide : au bout, c’est une seconde semaine à Roland-Garros qui l’attend.

Ferro, faut pas l'embêter : les temps forts de son combat face à Rybakina

On a aussi hâte de voir

Fiona Ferro n’est pas la seule Française à pouvoir rêver des huitièmes de finale. Clara Burel, 357e joueuse mondiale et belle surprise de ce tournoi féminin dans le clan tricolore, voudra également poursuivre sa formidable aventure pour sa première participation à Roland-Garros. Si elle parvient à dominer la Shuai Zhang, elle ferait d’une pierre deux coups : elle vengerait sa compatriote Alizé Cornet tombée sous les frappes de la Chinoise au 2e tour, et elle prendrait une revanche personnelle. Car à Strasbourg, la semaine dernière, c’est la même Zhang qui l’avait éliminée.

Andrey Rublev sera-t-il à nouveau en danger contre Kevin Anderson ? Miraculé lors de son entrée en lice, le Russe ne s’est pas amusé non plus au 2e tour contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (7-5, 6-1, 3-6, 6-1). Dans des conditions lourdes et humides, les grands serveurs deviennent particulièrement dangereux à jouer et Rublev l’a déjà expérimenté contre Querrey. Après une saison 2019 cauchemardesque, Anderson retrouve des couleurs et a surpris Dusan Lajovic, une référence sur terre battue. La tête de série 13 est prévenue.

Cette fois, pas de frayeur pour Tsitsipas : les temps forts de sa balade face à Cuevas

Stéfanos Tsitsipas a-t-il trouvé le déclic ? Beaucoup plus convaincant face à Pablo Cuevas au 2e tour (6-1, 6-4, 6-2), le Grec a semblé passer la vitesse supérieure et il a peut-être retrouvé la confiance qui lui manquait lors de ses quatre dernières apparitions en Grand Chelem. S’il se défait du Slovène Aljaz Bedene, 56e à l’ATP, comme la logique le voudrait, il retrouverait la seconde semaine d’un Majeur pour la première fois depuis… Roland-Garros l’an dernier et sa défaite homérique à ce stade contre Stan Wawrinka.

On se demande…

Si Grigor Dimitrov va enfin découvrir les huitièmes de finale à Roland-Garros. Aussi étonnant que cela puisse paraître pour un joueur aussi complet qui a atteint le dernier carré dans les trois autres Majeurs, il n’a jamais dépassé le 3e tour à Paris. Il a même buté à ce stade de la compétition à quatre reprises (2013, 2017, 2018 et 2019).

Si le Colombien Daniel Elahi Galan a bien travaillé ses courses vers l’avant à l’entraînement. Le Colombien, 153e joueur mondial, va découvrir le 3e tour d’un tournoi du Grand Chelem face à Novak Djokovic qui a beaucoup utilisé l’amortie lors de ses deux premiers tours. Galan doit se préparer à couvrir quelques kilomètres sur la terre battue parisienne.

Touché soyeux et tactique parfaite : le récital de Djokovic sur ses amorties

Combien d’heures Roberto Bautista Agut et Pablo Carreno Busta passeront sur le court. Les deux Espagnols n’ont lâché aucun set lors de leurs deux premiers matches, ils seront donc frais comme des gardons pour en découdre. Et quand on connaît leur régularité et leur solidité en fond de court, leur joute pourrait bien s’éterniser, les conditions de jeu n’arrangeant rien à l’affaire.

Trois stats à avoir en tête

70. Comme le nombre de matches gagnés par Novak Djokovic jusqu'à présent à Roland-Garros. Soit le même total que Roger Federer. Une victoire face à Galan lui assurerait seul la deuxième place d'un classement évidemment dominé par Rafael Nadal (96).

2. Comme le nombre d'Italiens déjà qualifiés pour les 8es de finale de ce Roland-Garros. En cas de qualification de Berrettini ce samedi, ce serait la première fois de l'ère Open que trois Transalpins atteindrait la deuxième semaine.

17-0. Comme le bilan victoires-défaite de Fiona Ferro depuis le déconfinement (Challenge Elite FFT inclus). C'est ce qu'on appelle repartir du bon pied.

Le point météo

Si vous avez la chance d’être à Roland, oubliez les lunettes de soleil et la crème solaire car, ô surprise, il ne fera pas beau samedi et aussi bien frisquet (entre 9 et 14 degrés). Mais contrairement à la veille, la pluie devrait se faire rare. L’assurance normalement de compléter ce 3e tour de compétition dans les deux tableaux de simples. Quand on sait qu’à partir des quarts de finale, tous les matches se joueront sur le court Philippe-Chatrier qui dispose d’un toit, l’organisation va bientôt pouvoir souffler un bon coup.

