Décidément, les temps sont durs pour Gaël Monfils. Après deux éliminations au premier tour des tournois de Rome et de Hambourg, le Français a chuté à l'entraînement ce mercredi. Le tout à quelques jours de Roland-Garros. Dans une séquence diffusée sur sa chaîne Twitch, où il diffusait sa session du jour, on peut voir la "Monf" glisser après une montée au filet en se bloquant la cheville droite. Heureusement, Monfils est parvenu à se relever et terminer l'entraînement.