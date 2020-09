La cote des favorites

5 étoiles : Simona Halep

Simona Halep 4 étoiles : Garbine Muguruza, Victoria Azarenka

Garbine Muguruza, Victoria Azarenka 3 étoiles : Serena Williams

Serena Williams 2 étoiles : Karolina Pliskova, Petra Kvitova

Karolina Pliskova, Petra Kvitova 1 étoile : Marketa Vondrousova, Elina Svitolina, Sofia Kenin, Kiki Bertens

Simona Halep : 5 étoiles

Pays : Roumanie

Age : 29 ans

Classement WTA : 2e

Roland-Garros 2019 : Quart de finale

Meilleur résultat : Victoire en 2018

La hiérarchie est souvent assez floue parmi les meilleures avant un Grand Chelem. Et cette année, le manque de tournois de préparation n’arrange rien à l’affaire. Pourtant, indéniablement, Simona Halep se présente à Roland-Garros comme la joueuse à battre de la quinzaine, en l’absence de la numéro 1 mondiale et tenante du titre Ashleigh Barty et de Naomi Osaka, sacrée à l’US Open. Le choix de la Roumaine d’avoir fait l’impasse sur Flushing pour s’entraîner au maximum sur terre battue semble avoir payé.

Invaincue depuis la reprise de la saison, elle a raflé la mise à Prague puis à Rome sur ocre. Mieux, si l’on remonte à début 2020 avant l’arrêt de la saison à cause du coronavirus, Halep reste même sur trois titres avec Dubaï en février et 14 succès. La confiance est donc au beau fixe pour celle qui occupera le rang de tête de série numéro 1, qui plus est. Déjà titrée du côté de la Porte d’Auteuil et deux fois finaliste (2014 et 2017), elle a de solides références et des repères importants.

Tous les feux sont donc au vert pour la Roumaine qui aura en plus, en ligne de mire, la première place mondiale en cas de deuxième sacre à Paris. Attention toutefois à un éventuel 3e tour contre la jeune Amanda Anisimova, celle qui l’avait fait tomber l’an passé en quart de finale. Mais elle aura sûrement faim de revanche, si le duel a lieu.

Rome - Halep s'en sort contre Muguruza

Victoria Azarenka : 4 étoiles

Pays : Biélorussie

Age : 31 ans

Classement WTA : 14e

Roland-Garros 2019 : 2e tour

Meilleur résultat : Demi-finale en 2013

C’est peut-être la joueuse la plus en forme du moment. A la trentaine passée et après bien des galères (blessures à répétition et conflit pour la garde de son fils), Victoria Azarenka vit une seconde jeunesse depuis quelques semaines. Avec Naomi Osaka, elle a été la grande animatrice de la "bulle" de Flushing Meadows, s’adjugeant le tournoi de Cincinnati délocalisé avant d’échouer en finale de l’US Open contre la Japonaise.

Mais c’est peut-être par la suite qu’elle a le plus impressionné. Elle a ainsi relevé le défi culotté d’enchaîner quatre jours à peine après sa finale new-yorkaise à Rome. Décalage horaire, fatigue physique et adaptation express à l’ocre, tel était son lourd programme. Elle a surmonté cette triple difficulté admirablement bien. Parlez-en à Sofia Kenin, écrasée 6-0, 6-0 au passage. Seule une excellente Garbine Muguruza a pu l’arrêter.

S’il fallait trouver une limite à "Vika", ce serait son passif à Roland-Garros, où elle n’a rallié les demi-finales qu’une seule fois en 2013. Mais avant l’US Open, elle n’avait plus joué une finale de Grand Chelem depuis 7 ans, alors…

Le choc a tenu toutes ses promesses : comment Azarenka a renversé Serena

Garbine Muguruza : 4 étoiles

Pays : Espagne

Age : 26 ans

Classement WTA : 15e

Roland-Garros 2019 : Huitième de finale

Meilleur résultat : Victoire en 2016

Garbine Muguruza est un mystère. Lorsqu’elle a soulevé le trophée sur le court Philippe-Chatrier il y a quatre ans, certains voyaient bien l’Espagnole dominer le circuit, d’autant qu’en 2017, elle confirmait en s’adjugeant Wimbledon. Pourtant, l’intéressée perd régulièrement le fil de sa carrière et manque vraiment de constance au plus haut niveau. C’est donc pour retrouver les sommets qu’elle a repris Conchita Martinez (qui l’accompagnait déjà lors de son triomphe sur le gazon anglais) comme coach à ses côtés voici quelques mois.

L’effet a été quasi-immédiat avec une finale à l’Open d’Australie début 2020. Si la suspension de la saison à cause du coronavirus a quelque peu coupé son élan – elle a été surprise au 2e tour de l’US Open par la revenante Tsvetana Pironkova –, le retour en Europe, et sur ocre, lui a fait le plus grand bien. Son parcours à Rome est d’ailleurs impressionnant : elle y a successivement dominé Sloane Stephens, Cori Gauff, Johanna Konta et Victoria Azarenka.

Finalement, Muguruza n’a cédé à l’usure que face à Halep qu’elle avait dominée en quart de finale à Melbourne il y a quelques mois. Et quand les Majeurs pointent le bout de leur nez, elle est régulièrement inspirée.

Garbiñe Muguruza vs Johanna Konta, WTA Rome Crédit: Getty Images

Serena Williams : 3 étoiles

Pays : Etats-Unis

Age : 39 ans

Classement WTA : 9e

Roland-Garros 2019 : 3e tour

Meilleur résultat : Victoires en 2002, 2013 et 2015

Son rang est particulier. Et elle le doit à l’immensité de ses accomplissements. Souvent, ces 20 dernières années, Serena Williams a eu le statut, justifié, de favorite numéro 1, quel que soit le tournoi sur lequel elle s’alignait. C’est le fardeau que l’on doit porter quand on peut se targuer de compter 23 titres du Grand Chelem à son palmarès. Oui, mais voilà, depuis son retour de maternité, elle n’a plus remporté le moindre Majeur.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé, elle a d’ailleurs échoué à une marche de la consécration à quatre reprises (Wimbledon 2018 et 2019, US Open 2018 et 2019). A Roland-Garros en revanche, elle n’a pas fait mieux qu'un huitième de finale lors des deux dernières éditions. L’âge avançant, la terre battue, exigeante sur le plan physique et dans les déplacements, semble être le terrain de jeu le moins propice pour décrocher ce fameux 24e titre qui ferait d’elle l’égale de Margaret Court.

Ce constat peut sembler paradoxal pour une joueuse qui compte 3 titres à Paris, plus que n’importe quelle joueuse de cette revue d’effectif. Battue par Azarenka à l’US Open en demi-finale, elle pourrait la retrouver en huitième à Roland pour un sacré défi. Mais peut-être que le fait d’être moins attendue ne la rendra que plus dangereuse.

"Serena l’a avoué : elle a moins de pression… sans public"

Karolina Pliskova : 2 étoiles

Pays : République tchèque

Age : 28 ans

Classement WTA : 4e

Roland-Garros 2019 : 3e tour

Meilleur résultat : Demi-finale en 2017

Il y a quelque chose de paradoxal à voir la tête de série numéro 2 de cette édition 2020 de Roland-Garros si bas dans cette hiérarchie. Karolina Pliskova paie ainsi, en grande partie, son incapacité à concrétiser en Grand Chelem le niveau moyen qu’elle affiche sur une saison. Ces dernières années, la grande Tchèque a souvent figuré dans le top 5 voire le top 3 mondial. Elle a même été numéro 1 mondiale pour la première fois il y a trois ans.

Mais sur les plus grandes scènes, Pliskova déçoit. C’est un fait. Dernier exemple en date ? Tête de série numéro 1 à Flushing, elle est tombée dès le 2e tour sous les coups de Caroline Garcia. Elle a pourtant les atouts dans son jeu pour bien figurer sur la terre parisienne, sa récente finale à Rome le montre, même si son abandon contre Halep interroge quant à son état physique au moment d’aborder cette quinzaine.

Karolina Pliskova à Rome en 2020 Crédit: Getty Images

Petra Kvitova : 2 étoiles

Pays : République tchèque

Age : 30 ans

Classement WTA : 11e

Roland-Garros 2019 : Forfait

Meilleur résultat : Demi-finale en 2012

Où en est Petra Kvitova ? Pas certain que l’intéressée, elle-même, le sache. L’autre grande Tchèque de ce bas de tableau a choisi, à l’instar d’une Serena Williams, de ne disputer aucun match de compétition sur terre battue. On ne l’a donc plus vue sur raquette en main depuis sa défaite inattendue face à Shelby Rogers en huitième de finale de l’US Open. Difficile donc de juger de son état de forme.

La terre battue n’est pas sa surface préférée, il faut bien l’avouer. Elle n’a d’ailleurs plus vu une seconde semaine à Roland-Garros depuis 2015, ce qui donne une idée de ses difficultés. Mais Pliskova fait partie de ces joueuses qui, si elles prennent confiance en cours de tournoi, peuvent devenir très difficiles à arrêter. Elle a déjà été jusque dans le dernier carré à Paris et, surtout, elle compte deux titres du Grand Chelem (Wimbledon 2011 et 2014). Elles sont peu dans le tournoi à pouvoir en dire autant, à commencer par sa compatriote évoquée précédemment.

Highlights | Shelby Rogers - Petra Kvitova

Marketa Vondrousova : 1 étoile

Pays : République tchèque

Age : 21 ans

Classement WTA : 19e

Roland-Garros 2019 : Finale

Meilleur résultat : Finale en 2019

Elle avait créé la sensation l’année dernière en se frayant un chemin jusqu’en finale, devenant la première joueuse de moins de 20 ans à réaliser une telle performance depuis Ana Ivanovic en 2007. Malgré ce soudain coup de projecteur, elle reste méconnue du grand public. Il faut dire que Marketa Vondrousova a eu des difficultés à confirmer cette remarquable percée par la suite. Après avoir perdu au 1er tour de Wimbledon dans la foulée, la Tchèque a subi une opération au poignet gauche qui l’a forcée à mettre un terme prématuré à sa saison 2019.

Revenue à la compétition début 2020, elle a eu du mal à retrouver son niveau, s’inclinant dès le 1er tour à Melbourne. A Flushing, elle a également vite baissé pavillon, mais il semble que le retour de la terre battue lui soit bénéfique. A Rome, elle a retrouvé de très belles sensations qui lui ont permis d’atteindre le dernier carré, écrasant au passage Svitolina (6-3, 6-0). Vondrousova a un tableau miné à Paris, mais il pourrait lui permettre de confirmer ce retour en forme : d'abord face à Iga Swiatek d’entrée, puis potentiellement contre Dayana Yastremska au 3e tour, avant un éventuel choc en huitième de finale contre Halep.

Marketa Vondrousova, lors de Roland-Garros 2019 Crédit: Getty Images

Elina Svitolina : 1 étoile

Pays : Ukraine

Age : 26 ans

Classement WTA : 5e

Roland-Garros 2019 : 3e tour

Meilleur résultat : Quarts de finale en 2015 et 2017

En fin d’année dernière, Elina Svitolina semblait avoir franchi un cap. Membre solide du top 10 voire du top 5, il manquait seulement à l’Ukrainienne de confirmer en Grand Chelem. Ses deux premières demi-finales majeures consécutives à Wimbledon et à l’US Open lui ont fait changer de statut indéniablement. Mais à Melbourne en début d’année, elle n’a pas sur confirmer, balayée par Garbine Muguruza dès le 3e tour.

Comme Halep, Svitolina a choisi de zapper l’US Open pour des raisons sanitaires. Pour sa reprise sur terre battue à Rome, elle est allée jusqu’en quart, puis est allée chercher d’autres victoires importantes pour la confiance à Strasbourg. Et le tirage au sort lui a offert un début de tournoi théorique susceptible de lui permettre de monter en puissance. Sa couverture de terrain peut faire des merveilles sur ocre, la voir au moins en quart de finale (sa meilleure performance à Paris) semble envisageable.

Sofia Kenin : 1 étoile

Pays : Etats-Unis

Age : 21 ans

Classement WTA : 6e

Roland-Garros 2019 : Huitième de finale

Meilleur résultat : Huitième de finale en 2019

A Melbourne, elle a intégré le club fermé des grandes. Celui des championnes en Grand Chelem. Et si Sofia Kenin était indéniablement sur la pente ascendante ces derniers mois, la voir sacrée alors qu’elle n’avait jamais dépassé jusqu’alors les huitièmes de finale d’un Majeur n’avait rien d’évident. Toujours est-il qu’à l’instar de Bianca Andreescu ou de Naomi Osaka, elle représente une jeune génération qui n’a peur de rien, même pas d’une légende vivante.

C’est à Roland-Garros l’an dernier que la jeune Américaine s’était ainsi fait un nom en éliminant sa glorieuse aînée Serena Williams, véritable crime de lèse-majesté. Encore titrée à Lyon avant l’arrêt des compétitions en mars, Kenin a du mal à renouer le fil de son aventure personnelle. Elle est repartie de Rome les fesses toutes rouges, sortie dès le 1er tour par une Azarenka impitoyable (6-0, 6-0). Deux premiers tours à sa portée à Paris pourraient toutefois lui permettre de réenclencher la machine.

Di Pasquale: "J'ai du mal à voir Kenin dominer le tennis mondial"

Kiki Bertens : 1 étoile

Pays : Pays-Bas

Age : 28 ans

Classement WTA : 8e

Roland-Garros 2019 : 2e tour

Meilleur résultat : Demi-finale en 2016

Elle fait partie des joueuses qui ont différé leur retour à la compétition en zappant Flushing Meadows. Depuis que la saison 2020 a repris en août, Kiki Bertens a donc peu de repères et elle ne s’est pas du tout rassurée en tombant d’entrée à Rome et à Strasbourg. En Alsace, elle a même abandonné contre Jelena Ostapenko, ce qui peut inquiéter avant Roland. Alors pourquoi la citer parmi les favorites potentielles ? Déjà parce qu’elle est installée dans le top 10 depuis un certain temps, ce qui fait d’elle une valeur sûre du circuit.

Ensuite, parce qu’elle s’épanouit sur terre battue, où elle a gagné 6 des 10 titres de sa carrière dont un à Madrid l’an dernier. Sa capacité à changer de trajectoires, à alterner entre balles bombées et slices fait d’elle une joueuse dangereuse sur cette surfae. Enfin parce qu’elle est déjà allée loin à Roland et qu’un début de tournoi rassurant pourrait la lancer. D’autres auraient pu être citées à sa place comme Johanna Konta (demi-finaliste l’an dernier) ou Jennifer Brady qui sort d’une demi-finale à Flushing. C’est à la fois la richesse et la faiblesse du tennis féminin actuel : il manque parfois de hiérarchie claire mais permet ainsi au danger de venir de partout.

Muguruza - Bertens : Le résumé

