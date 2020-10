C’est le plus jeune de tous. Mais c’est déjà l’un des plus impressionnants. A 19 ans, Jannik Sinner a crée la surprise ce dimanche sur le court Suzanne Lenglen en mettant dans les cordes Alexander Zverev, tête de série numéro 6 et récent finaliste de l’US Open. L’Italien a profité de l’apathie de l’Allemand, encore trop irrégulier, pour l’emporter en quatre sets (6-3, 6-3, 4-6, 6-3) et gratter son premier ticket de quart en Grand Chelem. Il le jouera contre Rafael Nadal dans un choc des générations intriguant.