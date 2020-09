Le couperet est tombé dans la soirée de ce jeudi. Et c'est tout sauf une surprise. Présent sur le plateau de France Télévisions, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que la jauge pour Roland Garros allait être abaissée à mille personnes. Précision de taille : les joueurs, le staff et les organisateurs devraient être compris dans cette jauge.

Pour rappel, le tirage de Roland-Garros a eu lieu ce jeudi. Le choc entre Andy Murray et Stan Wawrinka sera l'affiche du 1er tour. Rafael Nadal, lui, sera dans la même partie de tableau que Gaël Monfils et Dominic Thiem. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a eu un peu plus de chance. Le tirage est à retrouver ici.