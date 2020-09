Après le report du tournoi à l'automne, le coronavirus joue encore des tours à Roland-Garros. La Préfecture de police de Paris a indiqué jeudi à l'AFP que la jauge de spectateurs pour l'édition 2020 des Internationaux de France serait encore réduite à cause de la recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et notamment en Île de France, classée en zone rouge. Ainsi, le court Philippe-Chatrier accueillira 5 000 personnes. Quant aux matches qui se tiendront sur les courts Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu, ils se dérouleront à huis clos.