Benjamin Bonzi n'avait remporté qu'un seul match en Grand Chelem dans sa carrière. C'était à Roland-Garros, il y a trois ans, face à un certain Daniil Medvedev, qui n'avait alors pas encore explosé au plus haut niveau. Bonzi a doublé la mise dimanche. Premier Français à rentrer sur les courts de la Porte d'Auteuil, le Gardois, issu des qualifications, a signé une jolie victoire en dominant en quatre manches le jeune Finlandais Emil Ruusuvuori (6-2, 6-4, 4-6, 6-4) en 2h33.

Rentré dans le Top 100 le mois dernier pour la première fois, Ruusuvuori est un joueur en plein progrès mais il a peiné à trouver le bon rythme dimanche sur le court N°13 dans des conditions de jeu difficiles. Les deux joueurs ont beaucoup souffert sur leur mise en jeu et ce match a été constellé de breaks : sept pour Benjamin Bonzi, quatre pour Emil Ruusuvuori. Mais le Français a toujours gardé la tête froide, même après la perte de la 3e manche. Il affrontera au prochain tour un autre grand espoir, au CV déjà bien plus huppé, un certain Jannik Sinner.