Il y a cru pendant un set et demi, mais cette fois, la malédiction Pablo Carreño Busta n’a pas réussi à refaire tomber Novak Djokovic en Grand Chelem, un mois après sa disqualification à l'US Open. Gêné aux cervicales, semble-t-il vu l'énorme strap posé sur son coup, Novak Djokovic s’est fait peur, perdant le premier set, avant de dominer en 3h10 l’Espagnol (4-6, 6-2, 6-3, 6-4). Qualifié pour la 38e demi-finale de sa carrière dans un Majeur, il doit désormais préparer un combat autrement plus relevé face à Stefanos Tsitsipas.

Il fallait le voir gesticuler à chaque changement de côté, se taper sur le bras gauche ou sur les jambes, au fil des points perdus face à un Carreño Busta bien plus mobile sur le court et agressif dans ses coups. Le lauréat de l’édition 2016 a mis du temps, trop de temps, à rentrer dans son match et a logiquement été mené un set à rien. Au bord du naufrage après avoir concédé deux balles de break à 1 partout dans le deuxième acte, il a finalement profité du manque de solidité de demi-finaliste du dernier US Open sur les points clés pour revenir dans le match.