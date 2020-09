Les tops

Nishikori, un thriller pour retrouver la lumière

Un marathon après la traversée du désert. Kei Nishikori a éliminé Daniel Evans, dimanche en cinq manches au bout d’un duel de 3h49. Le tout en marquant moins de jeux que son adversaire : 1-6, 6-1, 7-6, 1-6, 6-4, soit 21-23. Intrinsèquement, cette victoire arrachée au 1er tour de Roland-Garros n’est pas la plus clinquante de la carrière de l’ancien n°4 du classement ATP, finaliste de l’US Open en 2014. Ce n’est pas le standing d’Evans (certes tête de série N.32), mais bien l’année galère que le Japonais vient de traverser qui donne à ce succès tout son sel.

Blessé au coude, puis atteint du coronavirus alors qu’il s’apprêtait à faire son retour cet été, Nishikori a seulement repris la compétition début septembre à Kitzbühel. Un an après sa dernière apparition sur le circuit, lors de l’US Open 2019. Résultat : une défaite dès son entrée en lice. Il a à peine fait mieux à Rome, sorti au 2e tour. Quart de finaliste sortant à Roland, il a ainsi débarqué Porte d’Auteuil avec les compteurs confiance et rythme tutoyant le zéro. Il a déjà fait un bond dans ces deux domaines, avant d’affronter Stefano Travaglia au tour suivant.

Garcia, une revanche bonne pour le moral

On peut affirmer sans se mouiller que peu de personnes, surtout pas les contempteurs de Caroline Garcia, imaginaient voir la Française au deuxième tour de Roland Garros cette année. Mais la Lyonnaise s’est imposée au terme d’un gros combat face à la tête de série numéro 17, Anett Kontaveit (6-4, 3-6, 6-4). Huitième de finaliste il y a deux ans, l’Estonienne était un bon test pour la 45e mondiale, et elle avait d’ailleurs battu la tricolore à Rome il y a presque deux semaines. Mais l’ex-numéro 4 au classement WTA a montré un bien meilleur visage ce dimanche pour s’imposer au bout de 2h05.

Garcia s’est appuyée sur son point fort, sa frappe puissante, et a été solide sur son service (61% de premières balles, 68% de points remportés derrière). Mais surtout, elle a usé son adversaire au mental, pourtant si friable par le passé. Après avoir mené d’un set, elle ne s’est pas affolée lorsque Kontaveit l’a breakée, une première fois à 0-0 puis à 3 partout, dans la dernière manche. Et c’est elle qui a fini par avoir le dernier mot. De quoi espérer voir la Française de 26 ans rééditer sa performance de 2017, où elle s’était hissée jusqu’en quart de finale.

Sinner, une première avec la manière

L’insolence de la jeunesse. A 19 ans, Jannik Sinner n’a eu que faire du statut de David Goffin, quart de finaliste à la Porte d’Auteuil il y a 4 ans, tête de série numéro 11 et dont c’était la 9eapparition à Roland Garros. Déjà très en vue la semaine passée à Rome, l’Italien a humilié le Belge, qui n’a pas vu le jour, et l’impressionnante série de jeux empochés par Sinner - 11 à cheval sur le premier, le deuxième et le troisième set - résume à elle seule la déculottée infligée à son aîné de 10 ans ce dimanche (7-5, 6-0, 6-3).

Sinner a surtout fait preuve de beaucoup de caractère, pour ses débuts à Roland Garros sur le court Philippe Chatrier, certes moins impressionnant car presque vide. Lors du premier set, il a ainsi conservé son plan de jeu agressif, fait de frappes puissantes, alors que son adversaire est parvenu à débreaker deux fois de suite. Puis il n’a pas tremblé au moment de conclure. Surtout, contrairement à l’US Open où, menant de deux sets, il s’était effondré face à Khachanov, il a continué à asphyxier son adversaire pour passer brillamment au deuxième tour. Avec ses qualités et s’il garde cette régularité, le 74emondial peut viser haut.

Korda, dans les pas parentaux

Un match remporté par Korda à Roland-Garros, ce n’est pas nouveau. Mais cette fois, le prénom change. Sebastian Korda, fils de Petr, a décroché son premier succès en tournoi du Grand Chelem, dimanche face à Andreas Seppi : 6-2, 4-6, 6-3, 6-3. Sorti des qualifications sans perdre le moindre set, il affrontera John Isner au deuxième tour.

De nationalité états-unienne, contrairement à son père qui est Tchèque, Sebastian Korda (20 ans, 213e à l'ATP) a encore du chemin à parcourir par faire aussi bien que lui. Petr Korda a notamment remporté l’Open d’Australie en 1998, six ans après avoir atteint la finale des Internationaux de France. Si le jeune américain a besoin d'un objectif intermédiaire, il n'a pas à chercher bien loin : sa mère, Regina Kordova, est également une ancienne joueuse de haut niveau, qui a pour meilleur résultat à Roland, un seizième de finale, en 1991.

Les flops

Le choc était un pétard mouillé

C'était l'affiche la plus glamour et la plus prestigieuse de ce 1er tour. Stan Wawrinka contre Andy Murray, six titres en Grand Chelem à eux deux, trois de chaque côté. Mais le choc a fait pschitt dimanche sur un court Philippe-Chatrier frigorifié. Trois sets, à peine plus d'une heure et demie et une rencontre à sens unique, survolé par un Wawrinka visiblement beaucoup mieux préparé.

Le Suisse avait choisi de faire l'impasse sur la tournée américaine pour engranger des matches sur terre battue. Murray n'a pas existé et l'Ecossais, ou plutôt son fantôme, a même fait peine à voir. 6-1, 6-3, 6-2, circulez, il n'y avait pas grand-chose à analyser. L'épique et intense demi-finale de 2017 entre les deux hommes semblait bien loin.

Froid et balles pour chien : les conditions de jeu vilipendées

Ce n’était pas un Roland-Garros comme les autres qui débutait ce dimanche, avec très peu de public et avec une température tutoyant les dix degrés. Dans ce contexte, les conditions de jeu ont été globalement décriées. Par Victoria Azarenka, notamment. Mécontente du froid et de l’humidité ambiants, la récente finaliste de l’US Open a forcé la main à l’arbitre pour la mise en stand-by de son match face à Danka Kovinic, finalement remporté 6-1, 6-2.

Du côté des vaincus, et cette fois après-match, Daniel Evans s’est lui aussi plaint. Battu à l’issue d’un match long et décousu par Kei Nishikori, le Britannique a vivement critiqué les balles mises à sa disposition, rendues d’autant plus lentes par une lourde terre battue : "Il faisait froid et certaines des balles que nous utilisions ne seraient même pas bonnes à donner à mâcher à un chien." L’avis des cadors à ce sujet sera scruté dans les jours à venir.

"Quitter le court comme une princesse, ça ne se fait pas !"

Chardy, renversé et désabusé

C’est déjà fini pour Jérémy Chardy. Pourtant, il était bien parti. Le Français de 33 ans a mené deux sets à zéro et a même eu une balle de match, dimanche au premier tour face au novice Jurij Rodionov. Mais celui-ci l’a renversé pour s’imposer en 4h36 : 3-6, 4-6, 7-6(6), 6-4, 10-8. Pour Chardy, huitième de finaliste du majeur parisien en 2015, le coup est dur. En trois tentatives, il n’a pas remporté le moindre match en Grand Chelem cette saison.

Après la rencontre, le Palois a évoqué un mal être général, faisant part de son spleen en conférence de presse : "C’est difficile pour moi. Parce que d’habitude j’adore jouer au tennis, être en tournoi. Là, ça devient vraiment un boulot. J’ai du mal à m’entraîner, a-t-il raconté, visiblement perturbé par cette saison tronquée. C’était Roland, donc j’ai essayé de tout faire pour être prêtmais je n’ai pas pris beaucoup de plaisir aujourd’hui. Il me rester le double ici, mais je ne sais pas si je vais continuer ma saison ou si j’arrêterai après."

