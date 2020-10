Marc Barbier est en un entraîneur heureux. Et fier. C'est même ce dernier terme qui revient le plus dans sa bouche à l'heure de dresser le bilan de ce Roland-Garros pour son protégé Hugo Gaston. Le plus fou, pour lui, est de se dire qu'il éprouve une petite pointe de regret après la défaite en cinq sets contre Dominic Thiem. Cela, il ne l'aurait peut-être pas imaginé.

"C'est un peu étrange de dire ça pour nous, qui sommes arrivés au début du tournoi avec des ambitions modestes, et se retrouver une semaine après, à avoir presque un peu de regret d'avoir perdu ce match contre Dominic Thiem, numéro 3 mondial, récent vainqueur de l'US Open", sourit le coach de la grande révélation tricolore.

Roland-Garros Ferro était au bout du rouleau : les temps forts de sa défaite contre la coriace Kenin IL Y A 41 MINUTES

Roland-Garros - Gaston : "Un peu de déception, beaucoup de fierté"

Un ultime témoignage, pas le plus anodin, du tournoi hors normes livré par son poulain. Vu de l'extérieur, difficile de ne pas être bluffé par ce parcours, mais Marc Barbier, lui, n'est pas si surpris par ce qu'il a vu. "En termes de niveau de jeu, je suis très confiant par rapport à Hugo, dit-il. Je sais qu'il est capable de jouer à un haut niveau. Puis il a fait une grosse préparation en termes de volume et de qualité. Il a mis beaucoup de sens dans ce qu’il faisait, beaucoup d'implication dans ce qu'on lui proposait. Donc, à la fin de la préparation, je pouvais dire à ceux qui étaient proches de nous que la préparation était réussie." Même si, il l'admet lui-même, "entre une préparation réussie et les résultats, il y a un monde".

Nishioka, le déclic

Alors, pourquoi là, à Roland-Garros ? Peut-être, précisément, parce que c'était un Grand Chelem. On y croise les meilleurs, sur la plus grande des scènes. Cela pourrait effrayer, c'est parfois le cas, mais c'est aussi une manière de démythifier le plus haut niveau. On se rend compte que, finalement, ces gens-là n'appartiennent pas à un monde inaccessible, et qu'on peut y avoir sa place.

En ce sens, le match le plus important a été celui contre Yoshihito Nishioka, explique Marc Barbier : "Le déclic s'est produit là, sur le second tour. Le fait de battre Nishioka lui a fait prendre conscience que finalement, il avait un niveau solide sur terre battue. Il est arrivé sur Stan Wawrinka, non pas avec une confiance démesurée, mais en se disant : 'Je vais pouvoir produire un bon tennis et après, il se passera ce qu'il se passera'."

Hugo Gaston - Yoshihito Nishioka : Le résumé

Retour aux challengers

Que ce soit contre Wawrinka, ou Thiem, cela s'est plutôt bien passé. Maintenant, il est l'heure de laisser les souvenirs derrière lui et de capitaliser dessus. Pour Hugo Gaston, ce lundi est le premier jour du reste de sa vie tennistique. Entré en pleine lumière en accédant aux huitièmes de finale de Roland-Garros, il a encore élargi son horizon comme son auditoire face à Dominic Thiem, malgré sa défaite en cinq sets. Son tennis charmeur, sa formidable main mais aussi son mental de combattant ont séduit. Maintenant, tout commence pour lui. Y compris le plus dur.

Son inespéré parcours parisien va le propulser au classement ATP, avec un bond d'environ 80 places à venir lundi prochain. Mais en naviguant autour de la 160e place, l'espoir français n'aura pas encore accès aux tableaux des tournois du circuit principal. D'où le premier objectif fixé à court ou moyen terme, la barre du Top 100. Il devrait bien dégoter quelques wild-cards, mais à court terme, son avenir repassera par les challengers, loin des sunlights du court Philippe-Chatrier. "Oui, ça va être différent, c'est sûr, a-t-il reconnu dimanche soir. On va repartir sur les challengers, c'est mon circuit."

Gaston, à un cheveu de l'exploit : le résumé de son formidable bras de fer face à Thiem

On a un chemin, on va rester sur ce chemin

Le retour sur terre pourrait être violent si Hugo Gaston n'avait pas les deux pieds bien ancrés au sol. "Je n'ai pas vraiment d'inquiétude, parce qu'on a nos objectifs, notre cap, assure encore son entraîneur. On a un chemin. Et donc on va rester sur ce chemin, et continuer à garder notre cap." Le reste, l'attention portée à son poulain, l'agitation médiatique, le technicien tient à ce que son joueur en soit protégé. Là non plus, il ne s'en fait pas trop :

On imagine que pendant quelque temps, il va y avoir beaucoup d'agitation, et que cela va pas mal remuer autour d’Hugo. On s'attend en tout cas à cela. On n'est pas habitué, mais on s'y attend. On va essayer de le vivre le plus tranquillement possible, aménager un programme. Ensuite, les attentes qu'il peut y avoir, cela ne nous concerne pas vraiment, et on ne peut pas le contrôler. Nous, on essaye juste de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, à savoir notre plan, nos programmations, nos entraînements, les axes d'amélioration. Ça, pour nous, c'est le plus important.

Ce Roland-Garros doit lui servir de tremplin, et ne surtout pas constituer un frein, même si le danger existe toujours. Hugo Gaston, lui, a quand même très envie de revivre tout ça. Quoi de plus grisant que d'être impliqué dans un match aussi fort que celui de dimanche face à Thiem, sur le Central de Roland-Garros ? "Je ne vais pas mentir, glisse-t-il. Depuis tout petit, j'ai envie de vivre ces moments. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de vivre ce moment. C'était un rêve, ce sont des objectifs à mettre en place. Je vais travailler dur pour être prêt." Il a envie d’y regoûter. Et nous de le revoir.

Hugo Gaston Crédit: Getty Images

Roland-Garros Ferro n'a tenu qu'un set, fin de la fête pour le tennis français IL Y A UNE HEURE