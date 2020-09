Il y avait peu de raisons d’en douter, mais le retour du Roi Nadal sur ses terres a été très tranquille. Face à Egor Gerasimov, modeste 83e mondial, l’Espagnol aux 12 titres à la Porte d’Auteuil a tranquillement terrassé son adversaire, en 2h05 et en trois manches (6-4, 6-4, 6-2). Facile, même si le Biélorusse a été valeureux, il décroche ainsi son 94e succès dans son Grand Chelem préféré. Il affrontera Mcdonald, dans ce qui devrait être une nouvelle formalité, au prochain tour.

Nadal, ses mimiques et ses deux bouteilles près de son banc sont de retour à Paris, et, quinze ans après sa première participation aux Internationaux de France, cela fait toujours aussi mal à ses adversaires. Pour la 14e fois en 16 participations, le "taureau de Manacor" l’a emporté en trois sets pour son entrée en lice.

Face à un joueur de 27 ans qui découvrait pour la première fois le tableau principal ici, la tâche ne semblait pas insurmontable, mais Gerasimov a joué crânement sa chance, et il faut au moins lui reconnaître d’avoir tenté au maximum de faire douter l’Espagnol, de retour sur le circuit après son élimination prématurée à Rome.

Il a fallu attendre 15 minutes et le troisième jeu de service de son adversaire pour voir Nadal breaker. A son aise au service, montant au filet pour conclure dès que possible à la volée, tentant plusieurs coups pour mettre fin à l’échange, Gerasimov s’est employé mais a cédé sur sa seule balle de break concédée dans la première manche. Amoureux de symétrie, le numéro 2 mondial a fait du copier-coller dans le deuxième set, breakant rapidement sur sa seule opportunité. Sauf que cette fois, il n’a en plus laissé que des miettes à son adversaire, soit 3 points, sur son service.