Trop tendre et pas encore capable de tenir l'échange pendant tout un match face à un joueur comme Nadal, Korda a semblé tout petit dans l'ensemble. Mais son entame de match, où il a poussé l'Espagnol à jouer un jeu de neuf minutes avec deux balles de break sauvées à la clé avant de confirmer derrière son engagement, a donné une idée de ce qu'il avait dans le ventre. Le joueur de Bradenton sait frapper des deux côtés et il trouve de beaux angles quand son jeu est en place. Surtout, il a une belle main, comme papa. Reste encore à trouver la continuité, une première balle plus présente et à travailler son déplacement. C'est ce qui lui a manqué dimanche.