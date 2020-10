Rafael Nadal continue sa balade sur sa terre battue fétiche de Roland-Garros. Ce vendredi, au troisième tour, l'Espagnol a aisément disposé de l'Italien Stefano Travaglia, 74e joueur mondial, en trois manches (6-1, 6-4, 6-0) et 1h37 de jeu. Sur le Court Philippe-Chatrier, le Majorquin n'a pas eu à s'employer pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale des Internationaux de France. Son prochain adversaire sera l'Américain Sebastian Korda, 213e joueur mondial et issu des qualifications.

Neuf points, c'est ce qu'a laissé passer Stefano Travaglia avant de stopper enfin l'hémorragie. Avant ce troisième tour, les deux hommes ne s'étaient jamais rencontrés et si l'Italien pouvait peut-être s'appuyer sur un éventuel effet de surprise, il n'en a finalement rien été. A l'issue d'un premier set conclu en seulement 25 petites minutes de jeu et avec deux breaks à la clé (6-1), Rafael Nadal avait déjà planté le décor, n'ayant alors laissé que six petits points à son adversaire, dont deux sur son service.

Une belle montée en puissance confirmée pour l'ancien numéro 1 mondial, au-dessus du lot dans tous les domaines (28 points gagnants contre 13 et 13 fautes directes contre 24), dans un tournoi qu'il a remporté à douze reprises et dont il est le triple tenant du titre. Stefano Travaglia, aujourd'hui âgé de 28 ans et qui se révèle sur le tard sur le circuit, n'avait jamais disputé de troisième tour en Grand Chelem, lui le tombeur de Pablo Andujar et de Kei Nishikori aux tours précédents.