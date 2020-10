Il n’est pas grand, mais il est vaillant. Du haut de son mètre 73, Hugo Gaston s’est placé au-dessus de la mêlée du tennis masculin français dans cette édition 2020 de Roland-Garros. Lui qui a fêté ses 20 ans la veille du lancement du tournoi voyait certainement dans cette invitation à jouer dans le grand tableau un magnifique cadeau d’anniversaire. Alors, il a remercié les organisateurs et la direction technique nationale (DTN) à sa manière en allant chercher un 3e tour dès sa première participation au Majeur parisien, s’offrant au passage le 52e joueur mondial Yoshihito Nishioka (6-4, 7-6, 3-6, 6-2).

Une sacrée performance qui prend une dimension particulière dans le marasme tricolore ambiant. Des 18 Français sur la ligne de départ de ce simple messieurs, Gaston est ainsi le seul à être encore en course, lui le modeste 239e joueur mondial (223e au mieux en mars dernier). Forcément, tous les regards sont désormais tournés vers le rescapé de ce naufrage collectif. "Je ne vais pas me mettre une pression supplémentaire parce que je suis le dernier Français. J’essaie de me concentrer sur ce que je peux et sais faire. C’est sûr que ça aurait été mieux si on avait été plusieurs, mais ça fait partie du jeu", lâche-t-il, philosophe, face à la presse.

Aucune victoire sur le circuit avant Roland

Il faut dire qu’un sacré défi l’attend. Pour une place en seconde semaine, c’est Stan Wawrinka, vainqueur de Roland il y a cinq ans, rien que ça, qui lui sera proposé. Dans quel état de nerfs abordera-t-il ce rendez-vous majuscule ? Seul l’événement lui-même le révélera. Mais l’intéressé l’assure, il n'entrera pas sur le court pour prendre des photos. "J’essaie de profiter, de tout donner, et si j’ai l’opportunité de gagner, je vais tenter de la saisir. Je reste assez cool et assez distant. Je sais que cela va être un match compliqué. Stan, c'est un très grand joueur, un grand champion. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais quand je vais rentrer sur le terrain, je vais tout faire pour gagner", confie-t-il avec un calme désarmant.

Pourtant, Gaston aurait toutes les raisons du monde de s’enflammer. Avant ce Roland-Garros, le pensionnaire du Tennis Club de Blagnac dans le sud-ouest de la France ne comptait pas la moindre victoire sur le circuit ATP. En compagnie de son entraîneur Marc Barbier, il écume les Challengers depuis quelques mois, avec pour résultat de référence pour le moment une demi-finale à Bergame en février dernier. C’est d’ailleurs début 2020 que le natif de Toulouse a connu son baptême en Grand Chelem : une défaite honorable au 1er tour à Melbourne face à Jaume Munar (7-5, 5-7, 6-0, 6-3).

"Je n'ai pas le gabarit pour faire 3 aces par jeu"

A l’époque, il n’avait pas tenu la distance sur le plan physique. Huit mois plus tard, force est de constater que le gaucher a fait des progrès, lui qui pourra dire qu’il a glané ses premiers succès dans l’élite du tennis mondial sur le format des trois sets gagnants. Si le fait d’évoluer à domicile a forcément aidé Gaston à se transcender – il a salué les encouragements des quelques spectateurs présents sur le court numéro 5 lors de son 2e tour –, son beau parcours est peut-être aussi le signe d’une faculté d’adaptation au-dessus de la moyenne.

Si certains ont regretté l’absence de public ou les conditions de jeu rendues difficiles par la météo et le poids des nouvelles balles, l’ancien numéro 2 mondial junior a trouvé son plaisir. Car depuis des années, il a su faire face à l’adversité. Ecarté de l’INSEP vraisemblablement en raison de certaines limites physiques (il mesure 1,73 m et pèse 68 kilos), il n’a pas pu compter sur une puissance naturelle pour faire la différence tôt dans l’échange. "Je n'ai pas le gabarit pour faire 3 aces par jeu, donc il faut que je trouve des solutions. Avec Nishioka, on avait un peu le même style de jeu, donc forcément, c'était un joli match, il y avait de beaux points", souligne-t-il.

Gaston ou l'éloge de l'adaptation

Amorties, slices de coup droit, balles bombées, changements de rythme, d’effets et de trajectoires, Gaston sait tout faire avec une raquette de tennis. Mais avoir trop d’options dans son arsenal est parfois délicat à gérer. Et c’est dans ce domaine qu’il a réalisé ses progrès les plus flagrants : il est resté lucide sous la pression, à l'image de sa balle de match contre Nishioka. Surpris que le revers adverse accroche l'extérieur de la ligne en cours d'échange, il ne s'est pas démobilisé pour autant et a termine sur un superbe passing croisé. "J'ai réussi à faire les bons choix de manière générale. J'ai encore une marge de progression importante, donc c'est intéressant. Sur tous les coups du tennis en général, même niveau physique et mental."

Dans ces domaines, il n’a pas choisi la pire des inspirations : Gaston a les yeux de Chimène pour un autre gaucher, Rafael Nadal. "Même si on n'a pas le même style de jeu, dans tout ce qui est attitude, j’essaie de prendre exemple sur lui", indique celui qui rêve de soulever un jour la Coupe des Mousquetaires comme son idole. Prochain objectif pour l’ambitieux et détendu Gaston ? Entrer dans le top 100 le plus vite possible. Deux ans après avoir remporté les Jeux Olympiques de la jeunesse (il a également été porte-drapeau), Gaston est entré dans la cour des grands à Roland. Vendredi, espérons que le court et l’adversaire ne le soient pas trop pour qu’il profite jusqu’au bout de sa belle aventure.

