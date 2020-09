Le sort ou le destin fait parfois de sacrés clins d’œil. La dernière fois qu’il avait foulé la terre battue de Roland-Garros il y a trois ans, Andy Murray, alors numéro 1 mondial, s’était incliné face à Stan Wawrinka après une demi-finale homérique. Jeudi, le tirage du grand tableau a réuni les deux hommes dès le 1er tour de l’édition 2020. Par ailleurs, c’est Rafael Nadal, triple tenant du titre et 12 fois champion à Paris, qui a hérité de Dominic Thiem, tout récent vainqueur de l’US Open, dans sa partie de tableau. Finalistes des deux dernières éditions, l’Espagnol et l’Autrichien, pourraient donc se retrouver un tour plus tôt cette fois, en demi-finale.

Novak Djokovic, lui, peut envisager la quête d’un deuxième titre du côté de la Porte d’Auteuil plus sereinement. Si l’on se fie aux forces en présence sur le papier, le numéro 1 mondial aura le temps de monter en puissance, avec un éventuel premier test contre Hubert Hurkacz au 3e tour. Débarrassé de la perspective de voir Thiem se dresser face à lui dans le dernier carré comme l’an dernier, il pourrait devoir enchaîner Karen Khachanov, Matteo Berrettini et Stéfanos Tsitsipas ou Daniil Medvedev en huitième, quart puis demi-finale. Mais vu le peu d’appétence du Russe pour la terre battue et les récentes difficultés du Grec en Grand Chelem, la prudence s’impose et le parcours du Serbe, qui n’a perdu qu’une fois cette saison, jusqu’à la finale pourrait même être plus dégagé.

Roland-Garros Vers un choc entre Serena et Azarenka en 8e IL Y A 2 HEURES

Thiem, un parcours semé d'embûches

Dans la partie basse du tableau, Thiem n’a donc pas été épargné de son côté. Alors qu’il n’a pas disputé le moindre tournoi de préparation sur terre battue, l’Autrichien devra se montrer très solide d’entrée puisqu’un 1er tour délicat contre Marin Cilic l’attend. La confiance glanée après son 1er titre en Grand Chelem à l’US Open sera essentielle pour bien se lancer contre un adversaire qu’il a d’ailleurs battu à Flushing. Si la logique est respectée, il affrontera ensuite le géant Reilly Opelka, toujours délicat à jouer, avant de retrouver Casper Ruud, demi-finaliste à Rome, éventuellement au 3e tour. La suite théorique ? Un huitième-choc contre Wawrinka et Gaël Monfils en quart. Tout ça pour arriver seulement en demie face à l’ogre de l’ocre.

Nadal, justement, a été plutôt épargné avant ce rendez-vous des titans. Les deux premiers tours s’annoncent comme une formalité pour le Majorquin et on voit mal Daniel Evans ou Kei Nishikori, loin de son meilleur niveau après son opération au coude, le mettre en difficulté au 3e. Même topo pour Fabio Fognini, son premier adversaire théorique en deuxième semaine, à moins que John Isner ne lui fasse face. Les choses sérieuses ne pourraient donc débuter pour lui qu’en quart contre Alexander Zverev, finaliste à l’US Open et plus régulier désormais en Grand Chelem.

Un test d'entrée pour Monfils, Raonic forfait

Côté français, ce sera très dur pour Richard Gasquet, Gilles Simon et Grégoire Barrière, respectivement opposés d’entrée à Roberto Bautista Agut, Denis Shapovalov et Grigor Dimitrov. Ugo Humbert, Jérémy Chardy, Pierre-Hugues Herbert et Corentin Moutet affronteront, quant à eux, des qualifiés au 1er tour, un défi moins difficile mais dangereux face à des adversaires qui auront déjà des matches derrière eux. Difficile ensuite pour eux de voir beaucoup plus loin que le 2e tour où ils pourraient croiser le fer respectivement avec Cristian Garin, Borna Coric, Zverev et Diego Schwartzman. L’Argentin, finaliste à Rome, a une bonne tête de bourreau du clan tricolore puisque qu’il sera opposé à Gaël Monfils en huitième si la logique est respectée.

Mais le Parisien devra hausser son niveau par rapport à ces dernières sorties dès son premier match contre le fantasque et talentueux Alexander Bublik. Enfin, reste le cas Benoît Paire. On ne sait pas encore si l’Avignonnais pourra effectivement jouer à cause des risques de test positif au coronavirus, mais le sort a été plus clément avec lui. S’il était dans un état de forme correct, il pourrait envisager un 3e tour éventuel contre David Goffin. Mais vraisemblablement son 1er tour contre le Sud-Coréen Soonwoo Kwon s’annonce compliqué. A noter enfin que Milos Raonic, Kyle Edmund et Fernando Verdasco ont déclaré forfait. Il y aura donc 19 joueurs issus des qualifications dans le tableau final.

Les 8es théoriques chez les messieurs :

Djokovic-Khachanov

Bautista Agut-Berrettini

Medvedev-Rublev

Shapovalov-Tsitsipas

Monfils-Schwartzman

Wawrinka-Thiem

Zverev-Goffin

Fognini-Nadal

Roland-Garros Carreño Busta : "C'est une loterie car le test n'est pas 100% fiable" IL Y A 4 HEURES