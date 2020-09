Johanna Konta – Cori Gauff

1er tour, simple dames

Roland-Garros La jauge abaissée à 1000 spectateurs IL Y A 12 HEURES

Honneur aux dames. Cori Gauff va compléter son Grand Chelem personnel des grands tableaux à Roland-Garros. A seulement 16 ans, le phénomène américain aura donc disputé, quoi qu’il arrive, au moins un 1er tour dans les quatre Majeurs. Et pour sa grande première du côté de la Porte d’Auteuil, celle que l’on surnomme "Coco" a été servie puisqu’elle sera opposée à Johanna Konta, tête de série numéro 9 du tournoi et surtout demi-finaliste sortante. Incontestablement, c’est le choc d’entrée de ce début de tournoi féminin.

Car si elle a perdu dès le 1er tour de l’US Open, Gauff ne compte pas rester sur un échec, elle qui a failli battre Garbine Muguruza à Rome au 2e tour il y a seulement quelques jours. Coïncidence, Konta a elle aussi été victime, beaucoup plus sèchement, de l’Espagnole en huitième de finale en Italie. La Britannique sort d’un 2e tour à Flushing, elle devrait donc être tout aussi revancharde. Il s’agira du premier affrontement entre les deux joueuses et il promet. On ne serait pas surpris que le match aille au bout des trois sets.

Malgré une belle résistance et du caractère, l'aventure s'arrête déjà pour Gauff

Petra Kvitova – Océane Dodin

1er tour, simple dames

Les Françaises n’ont pas été franchement gâtées par le sort. Si Caroline Garcia aura fort à faire d’entrée face à l’Estonienne Anett Kontaveit, Océane Dodin a hérité d’un plus grand défi encore en la personne de Petra Kvitova, double championne en Grand Chelem à Wimbledon (2011, 2014) et finaliste de l’Open d’Australie (2019). Déjà confrontée à Aryna Sabalenka à Flushing Meadows – elle s’était inclinée honorablement 7-6, 6-4 – au 1er tour, la Nordiste n’est décidément pas vernie, mais a indéniablement un coup à jouer.

D’abord parce qu’elle n’a jamais croisé le fer avec la grande Tchèque et qu’elle n’est pas du genre à faire des complexes a priori. Ensuite, parce que Kvitova ne traverse pas franchement une période faste. Sortie du top 10 au classement mondial – elle sera tout de même tête de série numéro 7 à Roland –, elle n’a plus été vue sur un court depuis sa défaite surprise en huitième de finale de l’US Open contre Shelby Rogers. Et la terre battue n’est pas la meilleure surface de la gauchère. Depuis une demi-finale en 2012, elle n’a atteint la deuxième semaine à Paris qu’une fois en 2015 (8e de finale). Si Dodin est dans un grand jour, l’exploit est envisageable. Une chose semble sûre, ça va cogner sévère.

Di Pasquale: "Dodin est l'un des meilleurs potentiels français actuels"

Stan Wawrinka – Andy Murray

1er tour, simple messieurs

Trois titres du Grand Chelem chacun et des duels épiques dont le dernier sur cette même terre de Roland-Garros en 2017 lors d’une demi-finale acharnée (6-7, 6-3, 5-7, 7-6, 6-1) finalement enlevée par le Suisse. Stan Wawrinka et Andy Murray n’ont plus de secrets l’un pour l’autre et on salive déjà à l’idée de leurs retrouvailles riches en symboles. Car ce fameux dernier duel en Majeur a marqué pour les deux joueurs le début d’une descente aux enfers qui les a vus passer sur le billard, l’un pour son genou et l’autre pour sa hanche. Mais à force de volonté et de détermination, ils ont réussi à faire leur retour sur le circuit.

Ils s’étaient d’ailleurs déjà retrouvés l’an passé à l’automne en finale du tournoi d’Anvers en indoor, où Murray avait décroché son premier titre en deux ans. L’Ecossais va rejouer sur l’ocre parisien trois ans après sa dernière apparition face au même adversaire. Autre clin d’œil du destin : les deux hommes ont partagé une séance d’entraînement ensemble avant même le tirage au sort. Sur terre battue, les qualités naturelles de "Stanimal" devraient faire la différence, lui qui a prouvé l’an passé qu’il était encore capable d’évoluer à très haut niveau contre Stéfanos Tsitsipas puis Roger Federer. Mais Murray, qui mène 12-8 dans leurs duels, est un battant et un champion, et la partie vaudra assurément le coup d’œil.

Une belle baston comme au bon vieux temps et un Murray heureux : le résumé de sa victoire

Dominic Thiem – Marin Cilic

1er tour, simple messieurs

Le Murray-Wawrinka ne sera pas le seul duel d’entrée entre vainqueurs de Majeurs, et c’est suffisamment rare pour être signalé. Tout juste auréolé de son premier sacre en Grand Chelem, Dominic Thiem aurait sans doute espéré une entrée en matière moins corsée. D’autant que l’Autrichien n’a pas joué le moindre match de compétition sur terre battue depuis son triomphe à Flushing Meadows. Face à Marin Cilic, il n’aura ainsi pas vraiment le temps de prendre ses marques au 1er tour. Le seul motif de satisfaction de ce tirage pour lui, c’est qu’il a battu récemment le Croate au 3e tour de l’US Open.

Logiquement, Thiem aura l’avantage psychologique au moment d’entamer la partie. Mais il est intéressant de noter qu’à New York, Cilic avait été le seul – avant Alexander Zverev en finale évidemment – à prendre un set à l’Autrichien. A Rome, le Croate est d’ailleurs apparu plutôt à l’aise sur terre battue où il a écrasé David Goffin (6-2, 6-2), avant de céder face à Casper Ruud. Il n’en reste pas moins que "Domi" sera largement favori pour deux raisons : d’abord, il a toujours gagné contre Cilic (il mène 3-0). Ensuite, l’ocre est sa surface naturelle et il ne devrait pas avoir besoin d’énormément de temps pour s’y adapter, lui qui reste sur deux finales à Roland. Mais celui qui figure parmi les favoris au titre, avec Rafael Nadal et Novak Djokovic, n’aura pas droit à un tour de chauffe.

D'abord ultra-dominateur, Thiem a su endiguer la révolte de Cilic

Serena Williams – Tsvetana Pironkova

2e tour, simple dames

Il y a de cela quelques semaines, cet hypothétique 2e tour serait sans doute passé inaperçu ou presque. Oui mais voilà, Flushing a tout changé. Malgré le huis clos, la tristesse ambiante et l’ombre du coronavirus, Tsvetana Pironkova fut à n’en pas douter l’un des rayons de soleil de la quinzaine américaine. La Bulgare, qui avait posé la raquette il y a trois ans pour fonder une famille, a effectué outre-Atlantique un come-back mémorable. A 32 ans, elle a atteint pour la première fois de sa carrière les quarts de finale à l’US Open où elle a affronté une autre maman du circuit, Serena Williams.

A peine trois semaines après, les deux joueuses pourraient donc croiser le fer à nouveau si l’Américaine se défait auparavant de sa compatriote Kristie Ahn et si Pironkova, invitée par l’organisation, parvient à écarter Andrea Petkovic. Plus à l’aise sur les surfaces rapides au rebond bas, la Bulgare est toutefois déjà allée jusqu'en quart à Roland-Garros en 2016. Sa technique atypique et son sens tactique peuvent aussi faire des merveilles sur terre battue. En 5 confrontations, Serena s’est toujours imposée, mais à New York, elle a eu besoin de 3 manches. Aucune des deux n’a joué sur ocre avant le tournoi, ce qui donne du mystère à un éventuel duel : sur cette surface, elles n’ont croisé le fer qu’une fois. C'était il y a 13 ans au 1er tour à Roland et l’Américaine avait déjà lâché le 1er set.

S.Williams - Pironkova : Le résumé

Venus Williams – Victoria Azarenka

2e tour, simple dames

On l’a vu, le tableau masculin a réservé d’entrée deux duels entre champions en Grand Chelem. Pour ce qui est du tableau féminin, une affiche du même type pourrait se présenter dès le 2e tour. Et pas n’importe laquelle car les intéressées ont récidivé en Majeurs et ont longtemps tenu les premiers rôles. D’ailleurs, Victoria Azarenka, puisqu’il s’agit d’elle d’une part, connaît un retour de flamme spectaculaire ces dernières semaines avec un titre dans le tournoi délocalisé de Cincinnati suivi d’une finale à l’US Open. Et face à elle pourrait bien se présenter une fringante quadragénaire en la personne de Venus Williams.

Les esprits chagrins noteront, à raison, que l’Américaine ne parvient plus à maintenir un haut niveau sur la durée d’un tournoi, et que rien n’assure qu’elle domine Anna Karolina Schmiedlova au 1er tour. Mais l’aînée des sœurs Williams peut encore ponctuellement livrer des prestations de choix. La dernière en date ? Face à Azarenka justement au 1er tour à Rome. Malgré la défaite, Venus a bien failli gagner un premier set au couteau, finalement enlevé 9 points à 7 au tie-break par la Biélorusse. Rien que pour de tels moments de tennis, nous espérons que ce match ait lieu. "Vika" aurait certainement l’avantage de la forme du moment, mais elle est menée 6-3 par l’Américaine, dont la dernière victoire est aussi assez récente puisqu’elle date du tournoi de Lexington début août.

Rome - Azarenka sort V. Williams

Diego Schwartzman – Corentin Moutet

2e tour, simple messieurs

Pour beaucoup de nos représentants, il sera déjà très dur de franchir le 1er tour. Pour n’en citer que trois, Richard Gasquet, Gilles Simon ou encore Grégoire Barrère auront respectivement fort à faire face à Roberto Bautista Agut, Denis Shapovalov et Grigor Dimitrov. Mais Corentin Moutet, lui, aura une belle opportunité à saisir contre un qualifié avant de potentiellement devoir se frotter à Diego Schwartzman. Un défi particulièrement difficile à relever tant l’Argentin, qui devra lui venir à bout de Miomir Kecmanovic, est en confiance en ce moment. Le 13e joueur mondial sort ainsi de la première finale de Masters 1000 de sa carrière à Rome, après avoir dominé l’ogre de l’ocre himself, Rafael Nadal, en quart de finale.

Avant d’enchaîner un autre match monstrueux face à Denis Shapovalov en demie. Mais aussi en forme soit-il, Schwartzman n’est pas d’une régularité à toute épreuve en Grand Chelem. Il a d’ailleurs été éliminé dès le 1er tour à Flushing il y a quelques semaines. Et à Roland, il avait certes atteint les quarts en 2018, mais n’a pas fait mieux qu’un 2e tour l’an dernier. Moutet, qui n’a jamais joué l’Argentin, progresse en Majeurs puisqu’il sort d’un 3e tour à l’US et avait frôlé la deuxième semaine à Paris en 2019. Si duel il y a, les points promettent d’être spectaculaires entre deux joueurs qui couvrent remarquablement leur terrain.

Avec des courses à n'en plus finir et de jolis coups, Schwartzman a fait tomber Nadal

Simona Halep – Amanda Anisimova

3e tour, simple dames

Nous entrons désormais dans le domaine de l’hypothèse, voire du pari assumé. Le sport n’est pas une science et une surprise est vite arrivée. Mais si la logique du classement est respectée, grâce à la protection dont bénéficient les têtes de série, Simona Halep a rendez-vous avec Amanda Anisimova au 3e tour. Sur la lancée de son titre à Rome, la tête de série numéro 1 est peut-être la favorite du tableau féminin, mais elle pourrait donc être soumise à rude épreuve rapidement. D’autant qu’il y a eu un précédent et non des moindres entre les deux joueuses : leur affrontement en quart de finale du même tournoi l’an dernier où Anisimova avait créé la sensation en sortant sèchement Halep (6-2, 6-4).

Dans la perspective d’une éventuelle revanche, il faut bien avouer toutefois que la jeune (19 ans) et talentueuse Américaine n’a pas confirmé depuis avec un 2e tour à Wimbledon, un 1er tour à l’Open d’Australie 2020 et un 3e tour lors du dernier US Open. Des résultats assez décevants sans doute dus en grande partie à la perte de son père et entraîneur. Depuis la reprise du circuit, Anisimova a accroché quelques belles victoires dont une dernièrement sur Donna Vekic à Rome, avant de céder de justesse contre Dayana Yastremska. Le retour sur la terre battue parisienne pourrait bien l’inspirer, avec l’avantage certain de savoir qu’elle l’a déjà fait contre la Roumaine.

Rome - Halep s'en sort contre Muguruza

Alexander Zverev – Alex de Minaur

3e tour, simple messieurs

Dans quel état Alexander Zverev abordera-t-il Roland-Garros ? C’est l’une des grandes questions de la quinzaine. Après être passé si près de son premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows, il ne serait pas étonnant qu’il accuse le coup. Difficile en effet de se remettre en quelques jours d’une pareille déception. A moins que l’intéressé n’en soit que plus revanchard et avide de prouver qu’il mérite lui aussi un sacre en Majeur. Toujours est-il que l’on devrait être rapidement fixé sur ses dispositions. Si Dennis Novak et éventuellement Pierre-Hugues Herbert pourraient déjà lui poser des problèmes, que dire d’un éventuel 3e tour contre Alex de Minaur ?

Comme son bourreau en finale de l’US Dominic Thiem, l’Allemand débarque à Paris sans préparation en tournoi sur terre battue. S’il vient à croiser la route de De Minaur, il lui faudra s’acclimater rapidement à la surface et redoubler de patience pour déborder son adversaire. L’Australien est connu pour ça : il ne lâche rien. Et en ce moment, il est aussi en confiance après son premier quart de finale en Grand Chelem outre-Atlantique. Moins à l’aise sur ocre, De Minaur reste néanmoins sur un succès (en 5 matches) contre Zverev lors de l’ATP Cup en début d’année. Un combat acharné ne serait pas pour nous déplaire.

Inconstants mais parfois brillants : le Top 5 points de finale Thiem-Zverev

Denis Shapovalov – Grigor Dimitrov

3e tour, simple messieurs

Pour en terminer avec cette projection en fin de première semaine, quoi de mieux qu’un duel d’esthètes ? Si Denis Shapovalov et Grigor Dimitrov se font face au 3e tour, comme leur classement le laisse supposer, deux Français en paieront les pots cassés. Le Canadien affronte en effet Gilles Simon d’entrée, tandis que le Bulgare est opposé à Grégoire Barrère. Mais en mettant de côté la tentation d’un chauvinisme certain, une telle affiche nous mettrait bien en appétit. Les puristes de la technique et friands du "beau" en rêvent d’ailleurs peut-être déjà.

Shapovalov contre Dimitrov, c’est l’assurance d’assister à une opposition entre deux des plus beaux revers à une main du circuit, et à un certain nombre d’échanges (très) spectaculaires. Entre le fougueux gaucher et l’élégant droitier, ça risque bien de pétarader dans tous les sens. Les intéressés en ont d’ailleurs montré un échantillon en quart de finale à Rome il y a quelques jours où le Canadien a fini par l’emporter pour la première fois en 3 confrontations face au Bulgare. Tout nouveau membre du top 10, Shapovalov est plus en plus régulier au haut niveau et semble prêt à atteindre la seconde semaine à Roland aussi. Un objectif qu’il partage avec… Dimitrov qui n’a jamais dépassé le 3e tour sur la terre parisienne.

Shapovalov a dompté Dimitrov : sa victoire en vidéo

Roland-Garros Roland-Garros : Qualifying - Highlights Ruben Bemelmans - Daniel Altmaier IL Y A 15 HEURES