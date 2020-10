Après un départ idéal, le vainqueur de l'édition 2015 a constamment été bousculé avant de boire la tasse en fin de rencontre pour s'incliner en cinq manches sur un cinglant et inattendu 6-0 dans le dernier set.

" Ça a été un match compliqué ", a constaté 'Stan the man'. Tout avait pourtant bien commencé avec ce set initial rapidement empoché (6-2). Puis la machine s'est déréglée alors que Gaston entrait dans la zone.

Panache, talent et 6-0 : comment Gaston a réalisé l'exploit face à Wawrinka

"Malheureusement, poursuit le Vaudois, je me suis fait breaker au début du deuxième set, ça l'a un peu relâché. Et moi, je suis devenu un peu hésitant, j'ai fait beaucoup de fautes quand j'aurais pu terminer les points, j'étais sur la retenue et j'ai un peu perdu le fil de mon jeu." Ses 74 fautes directes en 3h10 tendent à corroborer son propos.