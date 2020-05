ROLAND-GARROS - Initialement programmés du 24 mai au 7 juin, les Internationaux de France ont été repoussés du 20 septembre au 4 octobre à cause du coronavirus. La bonne nouvelle, c'est que ça vous laisse largement le temps de découvrir pour quel tournoi du Grand Chelem vous êtes fait(e) grâce à notre test de personnalité.

A chaque grand tournoi, en conférence de presse ou au micro sur le terrain après un match, toutes les joueuses et tous les joueurs sont d’accord : "Ici, c’est vraiment mon endroit préféré". Et avec un joli sourire, ça passe tranquillement. Mais nous ne sommes pas dupes messieurs dames ! Dans le fond, on le sait que vous avez une énorme préférence. Et vous, vous êtes plutôt Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon ou US Open ?

